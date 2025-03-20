中華郵政郵寄服務3月大改版 APP下單到府收件免出門

中華郵政公司的上門收件服務系統將於3月改版。（記者林志怡攝）

2025/03/20 13:53

〔記者林志怡／台北報導〕投遞包裹最麻煩的就是要出門到超商、郵局寄件，到府收件可能還要額外收費，中華郵政公司將於3月、6月陸續優化郵局上門收件系統，並串接資訊平台，民眾只要使用官網或APP下單，系統就會安排郵務士到府收件，且收費與臨櫃寄件相同，不會額外加價。

中華郵政公司董事長王國材說，中華郵政持續加快數位化腳步與加強客戶關係維繫，公司將於6月底推出新一代的上門收件服務，不只有完整的收件系統，還會與大宗客戶完成資訊串接，增加投遞的便利性，今年第2季也會完成郵務車的智慧派遣系統改良，增加配送效率、縮短投遞所需時間。

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中華郵政郵務處長柯清長進一步說明，過去有許多用戶會在郵局窗口交寄包裹，但在同業到府服務的競爭下逐漸流失，中華郵政公司除透過查訪找回原本的客戶，「EZPost預約上門收件服務系統」也將於3月底正式改版上線，民眾使用官方網站或手機APP都可以下單叫件，不用再到郵局窗口投遞，收件單位通過系統接獲寄件需求，就會迅速派員上門收件。

柯清長說，6月中華郵政公司更將對中小型電商做資訊串接API，業者可一次完成大量叫件作業，並自行列印交際托運單，增加使用的便利性，減少過程中所需的聯繫成本，有利於推廣較大宗的上門收件需求。

此外，柯清長指出，中華郵政公司的上門收件服務收費與窗口寄件費用相同，包裹5公斤以下只要70元、5公斤至10公斤90元、10公斤至15公斤110元，費用相當划算，且新系統上線後，收件等相關訊息通知也會改採APP推播形式發布，民眾不用費神確認簡訊、接聽電話，安全性與確定性都明顯提高。

柯清長表示，目前中華郵政一年約有1450萬件快捷、2450萬件包裹投遞，新的上門收件系統上線後，預估可讓包裹、快捷投遞量成長2成以上，後續中華郵政也將推出相關優惠活動。

另針對農特產與農民相關通路，柯清長說，今年推出2項保障品質服務，提高運輸品質，包括以專屬黃色2層式籠車運送，避免大量貨品堆疊，造成農產壓傷，以及特殊標籤標示，增加貨品識別度等，目前也往聯名方向努力，與大宗客戶洽談聯名外箱、包裝袋等作法，提升服務形象。

中華郵政郵務處長柯清長說，新的服務系統上線後，預估可讓包裹、快捷投遞量成長2成以上。（記者林志怡攝）

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