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    澎湖縣慶祝農民節 陳光復表揚模範農民

    澎湖各界慶祝農民節大會，縣長陳光復前往祝賀。（澎湖縣政府提供）鎮

    澎湖各界慶祝農民節大會，縣長陳光復前往祝賀。（澎湖縣政府提供）鎮

    2025/03/20 13:25

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣各界慶祝農民節大會，今（20）日在阿東餐廳舉行，由縣農會理事長陳天想主持。縣長陳光復受邀出席活動，向辛勤打拼的農民朋友表達誠摯敬意，並頒獎表揚模範農民，肯定他們對農業生產的卓越貢獻。

    陳光復表示，感謝縣農會對縣府農業政策的支持，與縣府攜手照顧在地農民。澎湖冰花自2016年他擔任縣長時，積極引進試種，經過8年的努力與發展，加上與農科院的合作，成功帶動冰花產業升級。如今，冰花不僅可合法提供鮮食外，更可作為加工果汁或果凍，其產業產值已突破1300萬元，成為澎湖農業發展的一大亮點，展現澎湖農業創新的豐碩成果。

    澎湖縣政府為促進澎湖農業的永續發展與市場競爭力，推出「澎湖好農」標章鼓勵農友申請，與在地農民攜手打造澎湖隊，提供澎湖在地、無毒種植、可溯源性的優質農產品，讓消費者安心消費。

    今年農民節大會表揚名單：縣長獎：王明忠（農業機械改良）、盧根條（有機蔬菜及雜糧產銷）、許秋芳（家政推廣）。改良場獎：陳見財（有機蔬菜試驗研究）、陳德富（蔬菜產業推廣）。農糧署南區分署獎：高嘉惠（有機驗證）。大會獎：馬公葉欣華、蔡順成（蔬菜產銷）；湖西王許玉杏（蔬果產銷）、莊銘傳（肉豬產銷）；白沙洪武常（瓜果產銷）、楊三和（蔬果產銷）；西嶼鄭宗祥（黑山羊推廣）、望安王枝滿（蔬菜產銷）；七美張鍾招治（蔬菜雜糧產銷）；績優選任人員：倪春梅、周洪綉絹；績優員工：楊束華、許秀蜜。

    澎湖縣政府推出澎湖好農標章，提高澎湖農產品質。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣政府推出澎湖好農標章，提高澎湖農產品質。（澎湖縣政府提供）

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