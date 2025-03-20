竹縣徵才活動3/25登場 開缺1210個、薪資上看70K

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署將於3月25日上午10點至下午2點，於新竹縣綜合社會福利館5樓會議室辦理徵才活動。（資料照）

2025/03/20 13:11

〔記者廖雪茹／新竹報導〕勞動部勞動力發展署桃竹苗分署將於3月25日上午10點至下午2點，於新竹縣綜合社會福利館5樓會議室辦理徵才活動，邀請24家廠商提供1210個工作機會，其中欣興電子開出18個工程師職缺、薪資上看70K，牧石餐飲也開出上看55K薪資招募儲備幹部，歡迎正在求職、轉職或是想重返職場的朋友，把握機會參加。

竹北就業中心主任陳玉秋表示，這次徵才活動主要涵蓋科技傳產業11家、餐飲業5家、製造業5家、零售業3家等各大產業，其中欣興電子開出18個工程師職缺，如：設備、品保、製程、生管、智慧製造系統開發等工程師；服務業部分，萊爾富提供兼職（PT）職缺，餐飲業的這一鍋、摩斯漢堡、築間及添好運等品牌，也提供部分工時及彈性的排班制度。

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參與者可提前準備履歷，針對感興趣的職缺進行面試。現場也提供專業職涯顧問的一對一職業諮詢及履歷撰寫技巧教學，幫助求職民眾更精準地展現個人優勢，提升成功機會。詳情請上活動網站查詢。

新竹縣綜合社會福利館設有親子遊戲和閱讀空間，並為0至18歲的嬰幼兒、兒童及青少年提供相關服務，有育兒需求的求職民眾可多加利用。現場也設有婦女再就業諮詢攤位，提供職業發展建議。

陳玉秋進一步說，勞動部自2023年9月起推動婦女再就業計畫，服務對象擴大因家庭因素退出勞動市場180日以上的婦女，提供「自主訓練獎勵」，鼓勵婦女精進職業技能；「再就業獎勵」鼓勵婦女重返職場並穩定就業；「雇主工時調整獎勵」，鼓勵雇主提供有照顧家庭需求的婦女工時調整工作或部分工時工作，期提高婦女勞動參與率。

相關資訊，可至台灣就業通網站查詢，免付費客服專線：0800-777-888。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署將於3月25日上午10點至下午2點，於新竹縣綜合社會福利館5樓會議室辦理徵才活動。（資料照）

「2025年新竹地區現場徵才活動」由24家廠商提供1210個工作機會。（圖由竹北就業中心提供）

「2025年新竹地區現場徵才活動」由24家廠商提供1210個工作機會。（圖由竹北就業中心提供）

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