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    委外經營！ 大雪山國家森林遊樂區住宿餐飲4月起暫停服務

    大雪山國家森林遊樂區住宿及餐飲將委外經營，4月起暫停住宿及餐飲服務。 （林業署提供）

    大雪山國家森林遊樂區住宿及餐飲將委外經營，4月起暫停住宿及餐飲服務。 （林業署提供）

    2025/03/20 13:04

    〔記者歐素美／台中報導〕大雪山國家森林遊樂區自4月1日起暫停住宿及餐飲服務！林業及自然保育署台中分署表示，大雪山將委外經營，日前已完成議約，4月將完成簽約及設施點交，初期業者將投入7100萬元進行設施修繕，為大雪山注入嶄新活力，合約期為10年，預計今年底全部整修完工，但餐飲及住宿將於7月起陸續開放，暫停服務期間大雪山遊客中心將販售點心、飲料等簡便食物，以因應遊客需求。

    林業及自然保育署台中分署為提升大雪山國家森林遊樂區住宿、餐飲等服務品質，依促進民間參與公共建設法規定辦理招商，以期引進民間專業管理與創意。

    「大雪山國家森林遊樂區住宿及餐飲設施增改修建、營運、移轉案」經公開甄審，由揚昇營造有限公司榮獲最優申請人，雙方已於2月27日完成議約，4月將完成簽約及設施點交。

    台中分署表示，配合設施整修需求，大雪山自4月1日起將暫停住宿及餐飲服務，暫停服務期間大雪山遊客中心將販售點心、飲料等簡便食物，以方便遊園民眾基本飲食需求。

    其中，餐廳規劃於7月提供全新餐飲服務與更舒適用餐環境，住宿部分民間機構如分批完成部分營運範圍裝修，得檢附相關完工及許可等文件申請先行營運，小木屋區域預計目標於7-8月開放營運，縮短服務中斷時間；其餘住宿區域規劃於今年底整修完工，期待嶄新設施完工後，帶來更優質、舒適的住宿及餐飲服務，使民眾有更優質遊憩體驗。

    林業保育署台中分署表示，業者初期將投入7100萬元進行設施修繕，為大雪山注入嶄新活力。本案許可年期為10年，若營運績效良好，得優先續約5年。營運設施包括70間客房、1間餐廳、2間販賣部及車宿營地，並特別規劃半數客房為平價房型，提供親民價格，讓更多民眾享受美景。園區並將導入電動7人遊園車接駁服務，實現低碳旅遊，讓遊客在舒適與環保兼具的環境中自在探索。

    大雪山國家森林遊樂區住宿及餐飲將委外經營，4月起暫停住宿及餐飲服務 ，僅遊客中心販售點心、飲料等簡便食物，以因應遊客需求。（林業署提供）

    大雪山國家森林遊樂區住宿及餐飲將委外經營，4月起暫停住宿及餐飲服務 ，僅遊客中心販售點心、飲料等簡便食物，以因應遊客需求。（林業署提供）

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