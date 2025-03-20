南市平實重劃區開發 居民驚：整片樹林砍光！

南市平實8街與後甲3街空地原本樹木成群，整片砍伐殆盡。（記者洪瑞琴攝）

2025/03/20 12:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕被喻為「台南版信義區」的平實重劃區，隨著住宅商辦大樓逐漸興起，原地樹林綠意減失。民眾陳情平實8街與後甲3街西北側空地整片樹林皆砍除，附近還有1棵珍貴老樹將移植命運難卜，實在令人傷心不捨！

南市農業局森林及自然保育科表示，該開發土地有欖仁樹、榕樹2棵登錄珍貴老樹，其中1棵大葉欖仁樹於去年11月底就近移植同基地區域，目前養護期生長情況良好，另1棵榕樹正進行斷根作業中，必須保養強壯，以利促進新根發生及分支適應生長，預計4月下旬才移植，而移植地點也是同區域基地，樹木移植計劃皆經台南市樹木保護委員會審議通過。

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平實重劃區前身為平實營區，原本樹木茂密，約4年多前，全區開發。當時號稱區域內樹木有1000多棵原地保留及區內移植，約佔總數量的95%；樹木較集中區域則是打造為現今的平實公園，塑造核心百米綠軸，佔地約2.1萬坪，也是東區第2大公園綠地，市區「都市之肺」。

開發區完成後，則取得公共設施用地約19.55公頃，提供可建築土地14.04公頃住宅區、7.39公頃商業區及1.42公頃車專區。平實8街與後甲3街西北側空地即屬於住宅用地，整地將興建大樓。

張姓民眾陳情表示，這塊地約700多坪，原本有黑板樹等樹木成群，他每天上班經過賞心悅目，沒想到才1、2天整片就被砍光殆盡，令人質疑施工廠商有沒有經過報備或擅自將樹木全數砍除？且從他空拍照片前後對照，明顯缺角光禿，何來說好的移植保護？附近正斷根處理的老榕樹，看似了無生機，未來移植命運令人憂心忡忡。

張姓民眾表示，平實重劃區還有尚未開發空地保留樹木，未來相繼開發，這些樹木難保不會遭受同樣命運現地消失，尤其當今氣候變遷暖化問題，樹木保護很重要，他向市府相關單位陳情，所得回應皆「非本屬管轄」推卸之詞，深感無奈！

榕樹正進行斷根處理，預計4月下旬就近移植同區域基地。（記者洪瑞琴攝）

平實重劃區空地尚存樹木，綠意生機盎然。（記者洪瑞琴攝）

陳情民眾的空拍照片前後對照，綠意明顯消失。（張姓民眾提供）

陳情民眾的空拍照片前後對照，綠意明顯消失。（張姓民眾提供）

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