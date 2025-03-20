高公局曝清明連假國道「避」塞車路段 收假日有匝道封閉管制

善用「高速公路1968」App警政報案，一鍵通報保安全。（圖由高公局提供）

2025/03/20 11:25

〔記者吳亮儀／台北報導〕4月初是清明節連續假期，交通部高速公路局今天（20日）說明，為分散清明連假期間尖峰時段車流，假期間往返新竹至台南的用路人可改走台61快速公路，以避開國道壅塞。

高公局指出，清明節連假期間，4月5日、6日將在12時到21時封閉國3西濱北向入口，北向民眾可續行台61至國3香山交流道再進入高速公路。

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另外，高速公路局特與國道公路警察局合作，在「高速公路1968」App提供「警政報案」功能。用路人開啟手機定位並利用該項功能報案，公警局可立即掌握用路人所在位置，縮短員警前往現場時間，降低二次事故風險。

民眾於國道遭遇事故時，常常會直接撥打「110」報案，電話會先轉接到所在地縣市警察局勤務指揮中心，再轉接至公警局處理。

若民眾不熟悉現場環境而無法正確表達所在位置，可能導致員警無法即時抵達事發地點。為加速事故處理時效，高公局特於1968 App開發「警政報案」功能。

用路人只要開啟手機定位，透過App單鍵撥號，即可直接連絡公警局轄區警察大隊。該大隊亦可立即掌握報案者所在國道位置，就近派遣員警，縮短前往現場所需時間，進而降低二次事故發生機率。

用路人如未開啟定位，使用「警政報案」功能時，則會撥打至高公局1968客服中心，因此高公局建議用路人使用1968 App時，儘量開啟定位功能，以縮短報案所需時間。

善用「高速公路1968」App警政報案，一鍵通報保安全。（圖由高公局提供）

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