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    呂捷遇補習班招生 跳針狂問「有呂捷的課嗎？」網笑：反推銷第一人

    補教名師呂捷。（資料照）

    補教名師呂捷。（資料照）

    2025/03/20 11:51

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕歷史補教名師呂捷經常在社群平台分享生活趣事，昨（19）日他接到補習班的推銷電話，對方熱情推薦師資陣容，沒想到他竟反問「那有呂捷的課嗎？」一連數次追問讓補習班員工瞬間語塞，讓廣大網友紛紛笑翻。

    呂捷在「Threads」發文表示，大女兒即將升上國中，也接到補習班的招生電話，對方不斷強調「我們有最優質的師資陣容」，沒想到呂捷竟直接開問「你們有呂捷的課嗎?」當對方繼續介紹時，他仍不放棄並持續追問「所以有呂捷的課嗎？」

    當對方試圖轉移話題時，呂捷甚至進一步問「那以後會找呂捷來上課嗎？」讓在一旁妻子「武松」看不下去，乾脆接過電話了解內容，隨後掛掉並無奈轉頭對呂捷說，「可以不要這樣玩工讀生嗎？」呂捷則喊冤「我只是想找個工作......順便做做置入性行銷而已」。

    貼文曝光後，網友紛紛留言笑說，「這一通電話，兩個人都在搶業績」、「透過行銷電話反行銷第一人啊」、「招生電話接成面試電話你應該是第一個了」、「會被你笑死，有人每句都置入的嗎？」、「工讀生：剛剛遇到一個奇怪的跳針仔」

    更有網友沒發現發文者就是呂捷，質疑「你是呂捷粉絲喔？一直講呂捷幹嘛啦」，讓其他人忍不住笑回「他何止是粉絲，甚至是本人」、「我被這則留言笑瘋」、「我想說這是什麼呂捷老師的超級狂熱粉絲，點進去主頁......X是本人！失敬失敬！」

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