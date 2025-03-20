中華郵政轉虧為盈考成甲等 最多可領4.4個月年終獎金

伍勝園（左）、王國材（右）出席郵政節大會。（記者林志怡攝）

2025/03/20 10:36

〔記者林志怡／台北報導〕中華郵政公司今日舉辦郵政節大會，慶祝創立129年。中華郵政公司董事長王國材指出，公司在去年轉虧為盈，交通部也支持公司考成甲等，後續也將提交相關資料與國發會，但郵政轉型仍刻不容緩，未來會透過5大策略，創造更多商機，提供更便捷的服務。

行政院國發會每年針對國營事業進行工作考成，其中交通部轄下有中華郵政、台鐵公司、台灣港務公司、桃機公司等4個國營事業，考成甲等者，依規定最多可核發總額2個月考核獎金，加上2.4個月的績效獎金，最多可領4.4個月年終獎金。

請繼續往下閱讀...

王國材今日出席郵政節大會，會前接受媒體聯訪指出，前（2023）年中華郵政虧損16.5億元，當年度考成為甲等，去（2024）年更成功轉虧為盈，獲利26.5億元，經討論，交通部及部長陳世凱都支持中華郵政公司「考成甲等」，後續將呈報國發會。

然而，王國材說，全球的郵局體系都面臨寄信量減少的困境，須轉型為「包裹為主，寄信為輔」的經營型態，並應對國際金融困境，公司已擬定推動業務發展5大策略，包括「加速郵務數位轉型及客戶關係維護」、「打造『i郵購』為全國最具特色的優質電商平臺」、「提升物流服務競爭力」、「整合郵儲壽及電商服務平臺帳號」、「提高資金運用效益」等。

王國材提到，考量郵局營運時間有限，中華郵政在全台設有2408座i郵箱可提供24小時的包裹寄件服務，並改版簡化寄件流程，讓民眾更便於使用，並建立A7郵政物流園區整合倉儲及郵件處理，未來也將積極與物流業者合作，提升物流服務競爭力。

此外，王國材也表示，為拉近與年輕族群的距離，公司整合郵儲壽及電商服務平臺帳號，希望以數位化服務吸引年輕使用者，未來也將提升公司8.3兆的資金利用效率，密切注意金融變化，審慎規劃投資配置，除降低風險外，也控制避險成本，妥善應對充滿不確定性的國際金融環境。

王國材（左）出席郵政節大會。（記者林志怡攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法