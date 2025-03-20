新北中港光雕展突破48萬人次 展期加碼延長至3/30

蒲公英球燈在晚上點亮超浪漫。（記者翁聿煌攝）

2025/03/20 09:56

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新莊中港大排光雕展，自開展以來，便吸引了大量市民和遊客前來觀賞，目前已突破48萬人次，創歷年之最，為了回應民眾熱烈支持，新北市水利局宣布光雕展加碼延長1週，自3月23日延長至30日，邀請大家把握最後10餘天展期，感受光雕的奇幻魅力。

水利局長宋德仁表示，新莊中港大排是在地居民重要的休憩運動好去處，水利局為打造新莊在地指標性活動，在中港河廊舉辦光雕展演，今年已邁入第5年，累積參觀人次屢創新高，每年籌畫單位都絞盡腦汁，令活動不斷推陳出新，今年藉由4大主題展區與浪漫夢幻光雕作品，吸引各地許多民眾相約前來，留下最美好的回憶。

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水利局表示，3月14日晚上舉辦的白色情人節快閃活動，現場參與民眾十分踴躍，當晚有阿嬤帶著剛下課的孫女來玩遊戲，還有結婚40多年老夫老妻手挽著手一起來，現場互相擁抱說出「我愛你」，大家紛紛拍手叫好，非常羨慕，不少情侶闖關成功獲得「棒棒糖造型毛巾」後，用甜蜜的禮物為愛情加溫，牽手漫步在夢幻燈海中，留下許多珍貴的美好回憶。

新莊在地居民陳先生表示，自從光雕開始展演，晚上帶小孩跟太太來好幾次了，每次都玩得很開心，小孩喜歡一座純白的城堡光雕，好像童話故事裡的公主一樣，有像水晶般閃耀的城堡。

主辦單位宣布加碼延長至3月30日，擔心錯過的民眾趕快來中港河廊感受一下被光雕作品環繞的幸褔感。

一球一球的蒲公英燈飾在白天也能帶給民眾浪漫氛圍，吸引民眾拍照打卡。（記者翁聿煌攝）

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