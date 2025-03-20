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    清明連假將到！國1埔鹽系統交流道這4天封閉 替代道路曝

    清明連假國1彰化交流道易壅塞，警方呼籲用路人改道。（資料照）

    清明連假國1彰化交流道易壅塞，警方呼籲用路人改道。（資料照）

    2025/03/20 09:16

    〔記者湯世名／彰化報導〕清明節4天連續假期將屆，因應國道1號埔鹽系統交流道封閉，彰化縣警局規劃，4月3、4日每天上午5點到中午12點封閉南下入口匝道，另於4月5、6日每天中午12點到晚間9點封閉北上入口匝道，並公布替代道路，呼籲用路人該時段利用其他交流道上高速公路。

    縣警局指出，台76線欲轉國道南下，可由台76線埔心交流道→埔心聯絡道→右轉員鹿路→國1員林交流道，或由台76線埔鹽交流道→彰水路、東環路→左轉員鹿路→國1員林交流道。

    台76線欲轉國道北上，可由台76線員林交流道→中山路→中央路→新平路→國1彰化交流道，亦可由台76線埔鹽交流道→彰水路→國1彰化交流道，或左轉員大排道路→台61線福興交流道→台61線西濱交流道→國道3號。

    警方表示，國1彰化及員林交流道易壅塞，南彰民眾改道行駛員鹿路、中山路、彰水路、斗苑路，選擇由北斗交流道上國1；北彰民眾改道行駛線東路，可由和美交流道上國3，或行駛彰水路、彰鹿路、員大排道路，改走台61線西濱快速公路；鹿港地區民眾可改走員大排道路，行駛台61線西濱快速公路。

    此外，鹿港古蹟區（天后宮）交通流量大，天后宮周邊道路因應人潮彈性管制車輛進入，民眾可利用鹿港鎮內停車場停放，或將車輛停於外圍停車場再騎乘MOOVO（共享電動自行車）遊玩鹿港鎮。外縣市遊客由國1下彰化交流道→往西行駛彰鹿路進入鹿港，或利用台76線、台17線及台61線→接縣144線道路進入鹿港鎮。

    清明連假將屆，彰化縣警局規劃國1埔鹽系統交流道北向入口匝道封閉改道路線。 （警方提供）

    清明連假將屆，彰化縣警局規劃國1埔鹽系統交流道北向入口匝道封閉改道路線。 （警方提供）

    因應清明連假，彰化縣警局規劃國1埔鹽系統交流道南向入口匝道封閉改道路線。 （警方提供）

    因應清明連假，彰化縣警局規劃國1埔鹽系統交流道南向入口匝道封閉改道路線。 （警方提供）

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