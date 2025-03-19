南鐵地下化車站第2月台恐不保 文化界籲保留、鐵道局待審議

台南火車站新站體設計，目前規劃下沉式廣場以北的第2月台採原地保留。（記者洪瑞琴攝）

2025/03/19 22:24

〔記者洪瑞琴／台南報導〕配合南鐵地下化工程，台南車站新站體進入第2期工程，現役舊車站第2月台將被「直接消失」，引起文化界譁然，見證鐵道文化資產再一處成時代記憶。鐵道局南部工程分局則表示，第2月台結構與台南新站結構體衝突部分將會移除，但尚待文資審議結果。

鐵道局南部工程分局表示，台南車站第1月台屬國定古蹟，保留不拆除。第2月台部分屬台南車站第2期工程範圍，目前規劃下沉式廣場以北的第2月台採原地保留，以南的第2月台結構與台南新站結構體衝突部分將會移除，月台上方棚架將拆除後異地重組，以上規劃方案仍需視文化部文資局後續審議結果辦理。

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據2020年10月23日文化部第8屆古蹟歷史建築紀念建築審議會第4次會議，曾作出「第2月台部分，除下沉廣場開口處外，其餘皆予以保留再利用，以保留車站整體意象」決議。

文化界人士指出，下沉式廣場以南的第2月台若要拆除，和之前決議明顯不符。以目前設計案，將會導致對應不同時期列車長度而設計的月台長度失去歷史脈絡，以及1936年更新站建立的台灣第1個月台地下道都無法保留，一旦動工將造成無法挽回的後果。此外，第2月台的存廢，對於鐵路地下化工程及通車時程毫無影響，相關文化資產如何處理，應該還有時間再做更深入的討論。

文化界人士表示，根據宇敷赳夫（1936年）在〈臺南驛改築工事に就て〉，《臺灣建築會誌》，第8輯第3號的記載，第2月台的改建屬於「移築」，顯示其可能部分沿用了第1代火車站的月台構造。此外，1937年《臺灣日日新報》報導東久邇宮稔彥王視察台南火車站時，也有第2月台的照片，可見現存的鋼構雨棚在1937年就已存在。第2月台可能是第1代台南火車站的遺跡，極具保留珍貴性。

文化部文化資產局將於21日舉行古蹟歷史建築紀念建築審議會，進行台南車站第2月台設計案討論，文化界人士提案建議第1月台高程原貌恢復之外，第2月台部分，除下沉廣場開口處外，其餘皆保留再利用，以保留車站整體意象。

南鐵地下化工程持續推進，台南車站新站體進入第二期工程。（記者洪瑞琴攝）

據1937年《臺灣日日新報》報導，日本東久邇宮稔彥王視察台南火車站時，即有第二月台的照片，可見現存鋼構雨棚於1937年就已存在。（讀者提供）

目前台南火車站新站體工程設計，未來第2月台以南將被折除，棚架異地重組。（記者洪瑞琴攝）

國定古蹟台南火車站第1月台屬古蹟主體將保留。（記者洪瑞琴攝）

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