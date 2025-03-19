東海神祕男校友豪捐3300萬 4年全額學雜費「女數學家獎助學金」

神祕校友返台豪捐3300萬，出手助東海培育「台灣居禮夫人」。（記者蘇孟娟攝）

2025/03/19 20:56

〔記者蘇孟娟／台中報導〕東海大學近日獲一名旅居美國的校友捐贈百萬美金、約台幣3300萬，校方指出，該名校友低調返台，自行搭乘計程車到學校捐款，提出捐出的百萬美金要設立台灣首個4年全額學雜費的「女數學家獎助學金」，希望在AI時代培育具全球競爭力的「台灣居禮夫人」。

東海大學兩年前也有年近80歲的校友丁善玖特地從海外返台，拄著拐杖搭乘客運到母校，慨捐110萬美金、約3500萬元給學校發展基金；近日又有校友低調從美國返台，也是在未事前通知校方下，自行搭計程車到東海大學，直奔智慧計算暨應用數學系表示要捐款，又是一口氣捐贈百萬美金。

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校方指出，這名低調不願曝光的校友透露當年在東海就讀工業工程與管理系時，因對數學有濃厚興趣，另到數學系學習數學的觀念與思考的方法，啟蒙他踏上數學之路，更影響他到維吉尼亞理工學院暨州立大學（Virginia Tech）攻讀數學博士，並踏入數學教學與研究領域。

這位校友認為，數學的價值不僅限於理論探討，而是驅動科技進步的核心，尤其在人工智慧、大數據與運算技術快速發展的時代，數學成為影響技術突破的關鍵；他透露高度認同東海將應用數學系更名為「智慧計算暨應用數學系」，象徵著東海契合全球數據科學與AI技術的趨勢。

校方指出，該名校友雖是男性，但他有感於科學史上女性數學家與科學家也是推動世界進步的重要力量，居禮夫人（Marie Curie）更是史上唯一獲得兩項諾貝爾獎的女性，AI時代來臨，AI的發展更高度依賴數學理論，但全球AI與數學領域的女性比例仍遠低於男性，女性在數學與科學的研究道路上相較男性更是充滿艱辛，經過長久觀察與考慮，決定返台捐百萬美金助母校成立「女數學家獎助學金」，孕育下一位「數學界的居里夫人」。

東海大學指出，校方將利用校友捐贈的獎學金從115學年起每年提供約12個名額給新生，讓學生在4年內享有50.4萬元台幣（約每學期約6.3萬元台幣）的全額獎學金，讓有志於數學的女性學子可以不用負擔學雜費，無後顧之憂地學習；為了確保這筆獎學金發揮最大效益，並規劃專屬導師機制與數學研究計畫，幫助獲獎學生拓展學術視野，在數學與AI領域取得更大突破。

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