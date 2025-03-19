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    太平山3月雪超經典視角 蹦蹦車雪中行駛宛如童話世界

    太平山蹦蹦車雪中行駛畫面宛如童話世界場景，被視為園區3月雪超經典視角。（圖由太平山遊樂區提供）

    太平山蹦蹦車雪中行駛畫面宛如童話世界場景，被視為園區3月雪超經典視角。（圖由太平山遊樂區提供）

    2025/03/19 19:02

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣太平山國家森林遊樂區連日來下起冰霰夾雜著冰雪，出現罕見「3月雪」美景，蹦蹦車在雪中行駛的畫面，宛如童話世界場景，被視為超經典視角。林業及自然保育署宜蘭分署今天（19日）表示，將收錄為2026太平山遊樂區電子桌曆主視覺。

    強烈冷氣團發威，太平山遊樂區氣溫降到攝氏0度，17日起連續下了3天的冰霰及冰雪，成了園區10多年來首場「3月雪」，太平山莊及翠峰山屋廣場像是撒上糖霜，翠峰湖畔變成銀白色，彷彿換穿白色新衣，至於最受矚目的畫面，莫過於雪中行駛的蹦蹦車。

    一班蹦蹦車昨天行駛途中，天空剛好飄著雪花，鐵軌沿線山區白了頭，工作人員拍下列車在雪中行駛的鏡頭，畫面曝光後，網友紛紛回應，「好浪漫啊」、「可遇不可求的雪景」，另有遊客敲碗希望收錄為2026太平山遊樂區的桌曆。

    林保署宜蘭分署表示，蹦蹦車是太平山的人氣遊憇設施，這次巧遇「3月雪」，列車馳騁在雪景中，形成超經典視角，暫定為2026太平山遊樂區電子桌曆主視覺的首選。

    雪地裡的蹦蹦車顯得格外搶眼。（圖由太平山遊樂區提供）

    雪地裡的蹦蹦車顯得格外搶眼。（圖由太平山遊樂區提供）

    太平山遊樂區連日來下起冰霰夾雜著冰雪，蹦蹦車鐵軌像是撒上糖霜。（圖由太平山遊樂區提供）

    太平山遊樂區連日來下起冰霰夾雜著冰雪，蹦蹦車鐵軌像是撒上糖霜。（圖由太平山遊樂區提供）

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