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    地瓜球攤老闆不在「自助裝袋找零」竟賣得不錯 網讚：台灣人的信任

    老闆有事不在攤位上，臨時採「無人自助」，結果讓他驚呼，「台灣的人民真的很善良」。（擷取自Threads）

    老闆有事不在攤位上，臨時採「無人自助」，結果讓他驚呼，「台灣的人民真的很善良」。（擷取自Threads）

    2025/03/19 23:58

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕有網友逛夜市發現，地瓜球攤竟無人看管，客人自己裝食物、找零錢，讓人驚訝的是現金直接擺在桌上。貼文曝光後，不少網友直呼，「這就是台灣人之間的信任感」。

    網友在社群平台Threads發文，「論台灣人的信任程度」，只見照片是夜市地瓜球攤，老闆臨時不在，貼公告說，「老闆有事要去艋舺一小時，地瓜球自己包，一份50元、10顆」，老闆還提醒，完全採自助式，付錢找錢都自己來，不過大鈔可能沒有零錢可找。

    其他網友看了紛紛留言，「對於沒有人只裝紫色地瓜球，表示欣慰」、「我蠻想看到因為熱銷，客人自己動手炸地瓜球的畫面」、「在某國肯定不止紫色地瓜球跟錢都沒了，絕對整台車直接推走……」、「有沒有可能老闆不在賣的更好」、「愛吃地瓜球的，不會有壞人」。

    另外，老闆也親自回應，當下巧克力粉沒有了，要趕去艋舺的倉庫拿，才想出這種方法。拿完回來後，發現賣得還不錯，而且也沒有少錢，更沒有人只裝紫色的地瓜球，讓老闆驚呼，「台灣的人民真的很善良，這點讓我感到很欣慰」，日後仍會留在士林夜市為大家服務。

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