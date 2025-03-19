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    陳光復表揚20位馬公高中學測表現出色學生

    陳光復表揚20位馬公高中學測表現出色學生。（澎湖縣政府提供）

    陳光復表揚20位馬公高中學測表現出色學生。（澎湖縣政府提供）

    2025/03/19 19:22

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣長陳光復今（19）日在縣府表揚20位馬公高中學測表現出色學生，致贈每人2000元獎勵金以及一組精美筆具。

    陳光復表示，儘管澎湖地處離島，但馬公高中學生在學測上的優異表現，充分展現澎湖青年積極向上的精神與毅力，不僅是學生們3年來刻苦勤奮的最佳證明，更是對未來發展與夢想的肯定。他感謝馬公高中石仲哲校長以及學校師長們的辛勤付出，悉心教導學生，也向學生家長們致敬，感謝家長一路陪伴子女成長，提供堅強的支持，培育出國家未來的重要人才。

    陳光復勉勵所有高三同學，即將畢業踏上人生另一個旅程，未來無論在學習或人生道路上，都要秉持積極樂觀的態度，持續追求進步與卓越，並鼓勵學生在踏上大學階段後，能將自身所學帶回澎湖，貢獻家鄉、回饋社會。

    澎湖縣政府教育處指出，本次馬公高中學測表現出色，其中英文科頂標比例較去年增加2.8個百分比，社會科頂標比例增加3.2個百分比，自然科頂標比例增加2.7個百分比，數學A頂標比例增加4.8個百分比，數學B頂標部分增加1.4個百分比，其中數學A及數學B2科頂標比例皆高於全國數據，充分反映學校教學品質的提升與學生努力付出的成果。

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