紓解「駕駛荒」開放僑外人士有譜 桃市府著手擬定相關計畫

桃市府交通局去年起推出受訓即就業計畫，透過自行培訓客運駕駛員，減緩大客車「駕駛荒」問題。（資料照，桃市府提供）

2025/03/19 18:59

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府交通局推動受訓即就業計畫，減緩大客車「駕駛荒」問題，桃市府交通局長張新福表示，另向中央提出開放僑外人士駕駛公車、開放雙層大客車行駛高速公路等2項提案，皆獲正向回應，市府已著手針對開放僑外生駕駛公車擬定相關計畫。

桃園市副市長蘇俊賓今（19）日上午主持市政會議，聽取交通局公車服務品質策進作為暨成果報告專題報告，他表示，受訓即就業計畫已初見成效，實施近1年來逐步改善桃園市駕駛人力缺乏問題，期勉交通局持續與相關單位優化駕駛人員就業環境並強化留才制度，確保人才穩定留任並進一步提升公車服務品質。

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副市長王明鉅建議，交通局可與青年局、勞動局及教育局跨局處合作，針對開放畢業僑外生任客運駕駛研擬相關方案，如補助僑外生於就學時期取得小客車駕照，並循序漸進了解職業駕駛的工作環境及模式，透過長期且系統性的培養，有效充實大客車駕駛人力。

張新福表示，市府於去年3月推出大客車駕駛受訓即就業計畫，透過相關補助積極招攬人才，已逐步緩和桃園市部分大客車駕駛人力問題；此外，市府向中央提出「開放僑外人士駕駛公車」及「開放雙層大客車行駛高速公路」等2項提案，皆已獲正向回應，中央已開始研擬相關規範及配套措施，市府亦著手針對開放僑外生駕駛公車一案擬定相關計畫，盼未來能與桃園轄內各大專院校攜手推動大客車駕駛培訓建教合作方案。

交通局表示，市府積極推動多項公車服務品質改善措施，除了推出全國首創大客車駕駛受訓即就業計畫，也致力提升發車及站間準點率，桃園市從去年實施受訓即就業計畫至今，共增補106名駕駛員、增幅約15%，在準點率方面，則透過汰換老舊車機、增設到站虛擬站點、優化公車班表等方式，提升發車準點率至95%，未來將持續透過建置新系統導入AI演算法，並加入天候、路況等參數，更精準預測公車動態資訊。

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