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    南市推動地方產業創新研發 最高補助500萬元

    南市推動地方產業創新研發，最高補助500萬元，即日起受理申請。（記者王涵平攝）

    南市推動地方產業創新研發，最高補助500萬元，即日起受理申請。（記者王涵平攝）

    2025/03/19 17:01

    〔記者王涵平／台南報導〕南市推動地方產業創新研發，今年預計挹注逾5000萬元，推估可增加2.7億元產值及帶來7200萬元的投資金額，南市地方產業創新研發推動計畫 （地方型SBIR）」即日起受理申請，最高補助500萬元，申請時間至5月14日止，歡迎設籍南市的中小企業主踴躍申請。

    南市經發局表示，南市地方型SBIR自2011年起至今已補助984案，總投入逾7.3億元補助經費，創造逾113億元產值，每年度積極向中央爭取創新研發補助，持續打造創新研發環境，帶動相關產業升級轉型發展。

    經發局代理局長蕭富仁表示，今年以「綠色科技」、「數位轉型」、「金屬機械與民生化工」、「運動健康」、「創新設計」等5大領域為申請類別，並持續推動「主題式聯盟」，針對全球重要趨勢技術「綠色科技」、「數位轉型」加碼補助企業創新研發。促進產業鏈結與跨域合作，推動技術升級與市場拓展，打造台南國際競爭力產業生態系。通過計畫核定的中小企業，每家最高將可獲得100萬元補助；個別研發最高補助100萬元、共同研發最高補助200萬元；主題式聯盟最高補助500萬元。

    經發局指出，為能協助企業順利申請，3月25日 沙崙綠能科技示範場域、3月26日南台灣創新園區、4月1日民治市政中心世紀大樓舉辦「計畫說明會」，加碼「計畫書撰寫與簡報技巧」課程，將由資深專業講師教導中小企業計畫書撰寫之技巧與內容，可至南中小企業服務團網站查詢。

    南市推動地方產業創新研發，最高補助500萬元，即日起受理申請。（記者王涵平攝）

    南市推動地方產業創新研發，最高補助500萬元，即日起受理申請。（記者王涵平攝）

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