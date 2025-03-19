潛藏危機！ 南方澳北濱公園涼亭變危樓、木質座椅鐵釘外露

南方澳北濱公園涼亭在地震後變成危樓，現場拉起封鎖線。（圖由讀者提供）

2025/03/19 16:50

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣南方澳北濱公園木棧觀景台嚴重破損，觀景台上的涼亭在地震後成了危樓、木質觀海座椅鐵釘外露，不僅損及觀光形象也潛藏危機。蘇澳鎮長李明哲今天（19日）回應，將向觀光署爭取經費打掉重做，提供更優質安全的遊憩空間。

南方澳北濱公園緊鄰宜蘭縣人氣景點內埤海灘，園區內有木棧觀景台、涼亭、磨石子溜滑梯、木質觀海座椅等設施，居民最近發現木棧觀景台地板破損，涼亭在地震後變成危樓，現場拉起封鎖線，至於木質觀海座椅則是鐵釘外露，這些設施看起來已損壞一段時間，至今仍未修復。

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蘇澳鎮曾姓居民說，北濱公園遊客絡繹不絕，現在觀景台受損、觀海座椅鐵釘外露，稍有不慎便會發生危險，公園現況恐讓人產生負面觀感，傷害南方澳觀光形象，質疑維管不力，盼管理單位儘速改善。

李明哲表示，北濱公園涼亭經蘇澳鎮公所會勘後，基於安全考量而拉起封鎖線，至於木棧觀景台、木質觀海座椅，因長時間日曬雨淋受損，鎮公所計畫全部打掉重做，已委託設計，重建經費估計2500萬元，將透過宜蘭縣籍立委陳俊宇協助向觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處爭取經費，經費到位後就可發包施工。

南方澳北濱公園木質觀海座椅鐵釘外露潛藏危機。（圖由讀者提供）

園區內的木棧觀景台經過日曬雨淋後嚴重受損。（圖由讀者提供）

南方澳北濱公園緊鄰宜蘭縣人氣景點內埤海灘。（圖由讀者提供）

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