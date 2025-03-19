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    壽山動物園推線上認養 送限量黃色小鴨帆布包

    壽山動物園水豚三胞胎「莉馬」、「莉拉」及「莉松」賣萌，歡迎加入動物認養行列。（圖由壽山動物園提供）

    壽山動物園水豚三胞胎「莉馬」、「莉拉」及「莉松」賣萌，歡迎加入動物認養行列。（圖由壽山動物園提供）

    2025/03/19 16:44

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕壽山動物園即日起推出「線上動物認養」，可透過線上刷卡及匯款，完成動物認養，前300名且單筆認養金額3千元以上者，還贈送1只黃色小鴨氣膜裝置回收再製的「黃色小鴨環保帆布包」!

    高雄市觀光局長高閔琳表示，民眾透過壽山動物園的動物認養計畫，不僅可認養各種野生動物，成為動物的乾爹、乾媽，更可透過捐助的實際行動，關懷動物做公益，提升園區動物福利。

    以往民眾想認養動物，須親自到壽山動物園辦理，或透過銀行臨櫃轉帳；今年壽山動物園特別增加線上信用卡支付及線上匯款管道，讓更多熱愛動物的人，可以更便捷參與動物認養。

    壽山動物園強調，動物認養資金將依「高雄市壽山動物園動物認養辦法」，用於提升動物福祉、改善動物圈養環境或展場棲架更新、環境豐富化、推廣動物保育及生命教育活動等，認養經費的收支情形及運用，會依法定期上網公告。

    園方說明，壽山動物園動物認養分為「一般認養」與「專案認養」，一般認養開放民眾個人與企業團體申請，為回饋認養動物的民眾，可憑「動物認養卡」享1年內無限次免費入園優惠，並有機會參加「動物認養人回娘家」等特別活動；如以「線上動物認養」方式，並捐助3千元以上認養金額，前300名還可獲得加碼限量贈送的黃色小鴨帆布包。

    黃色小鴨帆布包是將去年冬日遊樂園展出的黃色小鴨氣膜帆布，回收縫製而成，落實零廢棄與循環經濟，每個帆布包上各有不同的高雄港灣海水痕跡，具收藏意義。詳洽壽山動物園，07-5215187。

    壽山動物園認養人回娘家活動，一起製作覓食玩具。（圖由園方提供）

    壽山動物園認養人回娘家活動，一起製作覓食玩具。（圖由園方提供）

    黃色小鴨帆布包很受歡迎，參與線上動物認養有機會獲得。（圖由觀光局提供）

    黃色小鴨帆布包很受歡迎，參與線上動物認養有機會獲得。（圖由觀光局提供）

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