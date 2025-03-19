延長保鮮期 岡山瓜果合作社新建冷鏈倉儲、購冷藏車

高雄岡山區瓜農自組合作社，新建冷鏈倉儲場，並添購冷藏運輸車，立委邱志偉協助爭取農糧署經費補助。（圖由立委邱志偉服務處提供）

2025/03/19 16:37

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄岡山區香瓜、西瓜種植面積逾200公頃，瓜農自組合作社，新建冷鏈倉儲場，並添購冷藏運輸車，立委邱志偉協助爭取農糧署經費補助，提升岡山瓜果農產競爭力。

祥鶴合作社理事主席林麗華表示，岡山是高雄重要瓜果產地，為延長瓜果保鮮期，合作社在華崗里興建冷鏈倉儲場，並有集貨包裝場、育苗作業室等，提供瓜果育苗、集貨、洗選、分級、包裝、冷藏倉儲等作業，將鄰近區域社員生產的瓜果集中處理，並分散上市時間。

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另為符合蔬果運輸需求，合作社還添購18噸、5噸冷藏車各1部，冷鏈倉儲場和冷藏運輸車總計1832萬元，在邱志偉協助爭取經費補助下，農糧署補助45%，業者自籌55%，冷鏈倉儲場即將完工。

林麗華說，香瓜1年有3個產季，4月是第1個產季高峰，剛完工的冷鏈倉儲場，將可銜接上第1個盛產季，有助冷鏈冰存的香瓜延後上市，甚至可銜接到7月第2個產季，未來消費者甚至可全年吃到優質美味的香瓜。

邱志偉強調，瓜果產季容易集中，透過冷鏈倉儲可延長瓜果保鮮期，後熟瓜果也更鮮甜，還能避免集中上市量大價崩，是提升農產品競爭力的重要設施。

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