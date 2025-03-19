台中海線大甲、中港高中 繁星創佳績

中港高中繁星推薦創下佳績。（記者張軒哲攝）

2025/03/19 16:00

〔記者張軒哲／台中報導〕大學繁星推薦放榜，台中市海線2所公立高中大甲高中與中港高中再創佳績，大甲高中共有73名學生順利錄取大學，其中41名錄取國立大學，突破以往紀錄。中港高中共有78人報名，錄取51人，錄取率近7成。

大甲高中錄取台灣大學的邱佳宥、陽明交通大學的陳弘偉、錄取清華大學的李宥婧及錄取成功大學的陳亞妤，他們均捨棄市區名校，以優異成績入學，當初入學成績1A4B的邱昱程及5B的蔡可俞，憑藉堅持與努力，考出優異的成績，分別成功錄取中央大學及中興大學。大甲高中校長高榮利表示，今年繁星推薦中國立大學的錄取人數超過去年，頂尖大學錄取人數也有顯著增長。

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中港高中王浩丞國中會考成績為2A3B，原本考慮就讀清水高中，但為了爭取更好的升學機會，他選擇中港高中。從高一開始，他每天花2小時以上穩定學習，高中首次段考即奪得組排第一，錄取陽明交通大學。紀柏暘來自梧棲，跟隨3位姊姊的腳步進入中港高中並取得優異成績錄取清華大學。石莙睿以5B9+的會考成績進入中港高中，起初很擔心自己程度落後，但首次段考第3名的成績，讓她發現繁星推薦的可能性，錄取中國醫藥大學。吳欣陵會考成績優異，放棄市立明星學校，選擇跟隨姊姊的腳步進入中港高中，並選修「進階程式設計」課程，最終透過繁星推薦進入心儀的資工系。

中港校長簡崐鎰表示，有許多學生的弟弟、妹妹選擇續留高中部，就是相信在熟悉的師長照顧與指導下，能夠專注學習、探索自我，透過繁星推薦的入學管道尋得理想的學術殿堂，展現社區高中締造卓越未來的特性。

大甲高中繁星推薦創下佳績。（記者張軒哲攝）

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