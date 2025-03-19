淡江大橋預計今年9月全線閉合 拚明年3月通車

淡江大橋橋預計今年7月主橋塔完工、9月八里端橋面板閉合。（記者陳奕劭攝）

2025/03/19 15:24

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市淡江大橋工程如火如荼進行中，今天（19日）淡水端完成閉合，預計今年7月主橋塔完工、9月全線橋面板閉合、年底完工，目標明年（2026年）3月通車。通車後往返淡水八里將節省25分鐘車程，並與八里輕軌共構，帶動周邊旅遊發展。

立法院交通委員會今天考察新北地區交通建設，交通部長陳世凱、交委會召集委員林國成、新北市副市長陳純敬、立法委員蘇巧慧、洪孟楷、黃國昌等人前往淡江大橋聽取工程簡報，了解施工狀況。

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交通部公路局北區公路新建工程分局簡報表示，淡江大橋通車後，往返淡水、八里無需繞行關渡大橋，可減少約15公里路程，節省約25分鐘車程，該橋將有效紓緩台2線竹圍路段17％及關渡大橋30％的交通流量，並整合台61線、台15線、台64線，形成完整快速公路網。

高公局指出，淡江大橋不只促進兩區腹地開發，更完善淡海新市鎮對外交通，該橋將與八里輕軌捷運共構，串聯淡水河兩岸周邊旅遊發展。

陳世凱說，百年建設一棒接一棒，中間也遇到不少困難，很高興看到施工團隊完成這麼多里程碑，相約未來觀賞下一個進度，他也強調工程安全與質量管理的重要性，要求工程團隊精進工法，確保橋梁結構穩固；林國成表示，會把相關需求帶回交通委員會，讓委員們了解工程的辛苦，相關經費絕不能怠慢。

陳純敬指出，淡江大橋橋面板閉合，象徵主橋結構進一步成型，預計今年7月主橋塔完工、9月八里端橋面板閉合，屆時將完整呈現淡江大橋全貌，目標2026年3月通車，帶來更便捷交通環境。

陳純敬補充，市府正進行淡北道路施工、淡海輕軌二期，以及完成沙崙路交通改善工程，中正路拓寬工程則計畫7月開工等配套措施，確保淡江大橋通車後交通順暢，提升通行效率。

立法院交通委員會今天考察新北地區交通建設，眾人在淡江大橋聽取簡報。（記者陳奕劭攝）

淡江大橋預計今年底完工，該橋將與八里輕軌共構，帶動周邊旅遊發展。（記者陳奕劭攝）

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