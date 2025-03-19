燒紙錢不如這招！彰化「以功代金」捐300元送芬園水粉

即日起到4月10日民眾到四大超商捐款響應「以功代金」可獲贈芬園水粉。（圖由環保局提供）

2025/03/19 15:58

〔記者張聰秋／彰化報導〕清明將至，彰化縣環保局今年再度推動「以功代金」活動，鼓勵民眾以捐款取代燒紙錢，讓福報真正運轉，也能做公益。去年活動總捐款額突破21萬元，比前年成長5成，顯示這股環保祭祀風潮已成型，今年不僅維持捐款送咖啡的傳統，更結合在地農特產品，即日起至4月10日，在四大超商事務機捐款滿300元，即可獲得Q版「芬園水粉」1份，讓清明祭祖更具環保與愛心意義。

為了讓更多人響應環保祭祖，環保局將於3月23日、29日、30日上午8點至12點，分別在員林市第一納骨塔、彰化市第一納骨塔、鹿港鎮第一納骨塔設攤，攜手社福團體進行義賣與宣導，現場民眾可將原本用於購買紙錢的費用改為捐款，支持社福團體，當場獲得1份「文創咖啡包」的好禮，會讓祭祖更有溫度。

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除了推動「以功代金」，今年全縣45處公墓與納骨塔均有紙錢集中焚燒點並提供清明節疏文供民眾使用，前（17日）天也由專業法師在溪州焚化廠完成「清明節淨爐科儀」的習俗，確保紙錢焚燒符合傳統禮俗。民眾若有「紙錢集中清運」需求，可洽各鄉鎮市公所清潔隊，或撥打（04）7119356專線預約，亦可透過環保局LINE官方帳號進行線上登記。

環保局呼籲，掃墓及除草應避免露天燃燒，以防火勢蔓延，影響空氣品質。此外，民眾可選擇「以功代金」、以花代香、雙手合十祭拜，甚至透過內政部「全國殯葬資訊入口網」進行線上追思，減少環境負擔。

清明節快到了，彰化溪州焚化爐已完成淨爐儀式，以利執行紙錢集中燒政策。（圖由環保局提供）

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