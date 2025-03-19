無線耳機不能託運？ 日本登機門前被廣播點名要求取出才放行

無線耳機，示意圖。（法新社）

2025/03/19 15:10

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名旅客近日在臉書社團分享自身經歷，表示自己習慣將未開封的無線耳機放入託運行李，過去在歐美、澳洲、亞洲等地都未曾遇到問題。然而，這次從日本離境時，竟在登機門被航空公司廣播點名，甚至將託運行李直接搬來，要求他取出無線耳機才能放行。

該名網友昨（18）日在臉書社團「日本自由行討論區」發文 表示，自己有一對未開封的無線耳機，出國時會將其當作備用耳機並放進託運行李箱內。他知道無線耳機使用鋰電池，理論上不應託運，但因電池容量小，且過去從未發生過問題，因此每次旅行都這樣做。不過，這次日本機場的嚴格檢查讓他大感意外，也提醒大家出國時應多預留時間，以免影響行程。

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貼文曝光後引發熱議，不少網友認為，即使過去成功託運，也不代表這樣做是正確的，紛紛留言表示「鋰電池原本就不能託運，不要因為過去沒被抓就覺得沒問題」、「旅行別取巧，對自己比較好」、「日本的行李規則向來都非常嚴格，一直以來電池用品一律不可託運，不是因為韓航機爆炸事件才嚴格執行，來日本遊客請多留意！」。

對此，為避免麻煩，有人建議所有帶有鋰電池的電子產品，都應隨身攜帶。不過，內行網友指出，並非所有帶電池的物品都不能託運，而無線耳機之所以被特別注意，是因為耳機與充電盒在未使用時，仍可能處於充電狀態，存在安全疑慮。

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