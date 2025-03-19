彰化「7星級」公所前候車亭 挨批搭「夜市級」臨時帳篷

原地重建的彰化縣福興鄉公所有「7星級」之稱，但公所前的候車亭卻是搭臨時帳篷。（取自彰化人大小事）

2025/03/19 15:50

〔記者劉曉欣／彰化報導〕原地重建的彰化縣福興鄉公所，在2023年底完工啟用，整棟白色建築物外觀浪漫，被稱為「7星級」公所。但有民眾發現，公所前的公車候車亭卻像是搭「夜市級」的臨時帳篷，完全破壞原有建物的美感，造成彼此傷害的雙輸局面。

福興鄉長蔣煙燈表示，舊公所因為是危樓，只好拆除重蓋，整棟公所都往後移，因為地下有蓋停車場，前方留下一大片廣場與人行道，還依規定設置公共藝術，並融入水鳥、乳牛等地方特色產業元素。原本要引用民間資金來籌建特色候車亭，因故無法達成，已向縣府爭取經費來建設。

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蔣煙燈指出，該公所原本只有公車站牌，但因為公所改建後有寬廣的人行道，加上圖書館前有停車場，除了等公車的人以外，連遊覽車也會在此停靠。由於人行道並無樹蔭，每次看到等車的人，不是要撐傘躲太陽，要不然就是風大的日子會冷到發抖，才會租用帳篷，讓等車的人至少不會日曬雨淋，加上鄉親提供家裡不用的椅子，讓等車的民眾可以坐下來休息。

縣府交通處處長林孟弘表示，縣府預計今年將再新增7處公車候車亭，預計上半年完成設計，下半年施工，今年就可啟用，設置公車亭的地點考量，必須是施作公車亭後，人行道仍有一定空間可通行為前提，而福興鄉公所前方的公車站牌，符合設置公車亭的原則，將會納入規劃，設計將採簡潔主義，可望今年施工啟用。

彰化縣福興鄉公所原地重建，白色建築設計讓人多看一眼。（記者劉曉欣攝）

彰化縣福興鄉公所廣場的公共藝術作品，融入水鳥與乳牛的產業元素。（記者劉曉欣攝）

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