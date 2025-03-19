私校「小六基測」招生亂象戕害國教本質 民團籲修法導正

全教總理事長侯俊良今與民進黨立委林宜瑾共同開記者會，指部分私校舉辦「小六基測」的招生亂象戕害國教本質，應修法導正。（圖由全教總提供）

2025/03/19 14:28

〔記者謝君臨／台北報導〕全國教師工會總聯合會今與民進黨立委林宜瑾共同開記者會，指部分私校舉辦的「小六基測」盛況空前、考場水泄不通，在強調適性揚才、就近入學的現在，無疑是對正常教學與教育公共性的最大諷刺。林強調，她已提出「私立學校法修正草案」，要求國民教育階段，私學不得以任何名目，對學生做出入學鑑別。

全教總理事長侯俊良表示，全教總為捍衛正常教學與學童適性教育，長期關注私校招生問題，然近年來私校「小六基測」吸引家長爭相報考，入學考試報名人數遠超招生名額，錄取率僅為個位數，家長直呼「比頂大還難考」。

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侯俊良指出，除了以「小六基測」篩檢學生，還有部分私校以各種科學營隊、多元智能成長營、AI科技營、雙語領袖營、數理語文菁英競賽為包裝進行招生，透過這些營隊行挑選學生之實，凡此種種，對12年國教的就近入學，以及教育部標榜的教學正常化，不啻都是直接打臉。

「救救孩子們吧！」林宜瑾向教育部沉痛喊話，她認為私校小聯考亂象，已經導致國民教育精神蕩然無存，讓學生小小年紀就背負升學壓力，更致使台灣教育倒退60年。林宜瑾強調，她已提出「私立學校法修正草案」，要求國民教育階段，私學不得以任何名目，對學生做出入學鑑別。

林宜瑾認為，考試、補習、填鴨，絕對不是做學問與培養興趣的好方法，以得高分為終極目標的陳年陋習必須被革除。她要求，教育部該拿出更加積極的態度，秉持教育專業照顧台灣的下一代。

侯俊良指出，「九年國教」自1968年實施迄今已接近60年，教育部一方面宣示適性揚才，嚴令各級學校落實教學正常化，一方面對於部分私校變本加厲、有違國教精神的菁英選材招生方式，卻又視而不見、默不作聲，試問，「教育官員怎好意思整天高喊就近入學、減輕學生壓力？」

侯俊良說，為徹底終結部分私校招生亂象，並確保國民教育的公共性，全教總支持林宜瑾提出的「私立學校法修正草案」，私學不應以基本學力測驗、各種營隊名義，變相辦理入學考試。

侯俊良也表示，全教總再次呼籲教育部、立法院朝野黨團，必須嚴肅面對私校招生亂象對台灣教育的危害，盡速完成修法，禁止私校以任何名目進行考試招生或營隊招生，並比照公立國中小，由教育局處統一辦理線上登記、電腦抽籤及常態編班，以保障學生受教權。

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