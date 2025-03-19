竹市青草湖布袋蓮又增生民怨美景不再 市府：將清除

新竹市青草湖又出現布袋蓮增生滿佈的情形，市民抱怨青草湖光美景不再。（記者洪美秀攝）

2025/03/19 15:09

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市青草湖遊憩區已是重要觀光景點，但每年飽受布袋蓮增生及蔓延之苦，市府雖編經費打撈清除，但清不勝清，每年春天到夏季，布袋蓮就會佈滿青草湖，除影響觀光效益，也讓附近商家感嘆，只要布袋蓮一來，人潮就不見。附近居民也說布袋蓮一來，小黑蚊就跟著來，遊憩區環境變得很糟糕。

對此，新竹市工務處轄下的公園及觀光區設施維護管理中心表示，青草湖的布袋蓮來自客雅溪上游，每年繁殖季節皆會隨水流進入青草湖。市府每年在3月到4月安排清除作業，原定上週進行，但因近期天候不佳而延後，預計今（19）日就會展開清除工作，以維護青草湖的生態環境與水質。市府也會持續關注水域環境，確保青草湖維持良好景觀與生態平衡。

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居民及商家投訴反映，青草湖遊憩區最大的問題就是布袋蓮，此問題已困擾居民和政府單位數10年，因上游客雅溪的沖刷，影響到下游青草湖水域，每年都會造成布袋蓮之害，清不完的布袋蓮，除是生態環境殺手，更讓周邊觀光景點小黑紋孳生，影響觀光人潮來訪。

附近商家也說，每年青草湖SUP體驗都會在5月或6月開始，如今布袋蓮滿佈，根本無法從事水域活動，沒有水域活動就沒有觀光人潮，如今青草湖真的就是青草一片，幾乎看不到湖水，呼籲市府拿出對策，趕緊清除布袋蓮，讓觀光人潮能回來。

新竹市青草湖又出現布袋蓮增生滿佈的情形，市民抱怨青草湖光美景不再。（記者洪美秀攝）

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