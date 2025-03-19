粗心！丈夫手尾錢當垃圾丟 6清潔員垃圾堆中大海撈針

婦人誤丟丈夫的手尾錢，6名清潔隊員在垃圾堆中「大海撈針」。（圖由清潔隊提供）

2025/03/19 13:32

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市1名婦人在整理家裡時，不慎將丈夫留給孩子的1200元「手尾錢」誤丟入資源回收車，心急如焚的她向清潔隊求助，6名清潔隊員在惡臭垃圾堆中「大海撈針」，所幸最終花了1小時尋獲，婦人立即買咖啡請大家喝，並感激說這個紅包對她意義重大，清潔隊員超有效率。

清潔隊呼籲，民眾若不慎誤丟貴重物品，切記要在關鍵1小時內立即與清潔隊聯繫，並盡量精確告知交付的車種是資源回收車或垃圾車，以及時間、地點，以利他們立即處置，就有可能找回失物，物歸原主。

請繼續往下閱讀...

清潔隊指出，該名婦人昨天（18日）在家裡整理物品時，不慎將其丈夫留下來的手尾錢跟其它物品混在一起，丟入資源回收車內；後來才發現其中1包手尾錢誤當資源回收物丟掉，連忙與他們聯繫，並表示這個紅包是丈夫留下來的手尾錢，對她意義重大。

清潔隊獲悉後，根據婦人的丟擲時間，分析出該輛資源回收車的收運時間與路線，推斷該車在資源回收場可能傾卸回收物的位置，立即安排6名隊員在垃圾堆中搜尋。

眾人依照垃圾袋顏色分辨，逐包翻找，最後花了1個小時終於成功將手尾錢找回，婦人激動萬分，向眾人頻頻道謝，事後還買咖啡請大家喝。

清潔隊指出，民眾倒垃圾或丟家具、床舖等資源回收物時，最好再三檢查，別錯丟了貴重物品；尤其在房屋整修、大掃除期間，丟棄前應再三檢查是否誤拿貴重物品，避免隨著垃圾車倒入垃圾場、資源回收場。

婦人誤丟丈夫留下的手尾錢，6名清潔隊員在垃圾堆中翻找尋獲，讓婦人感激萬分。（圖由清潔隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法