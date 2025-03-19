兒童節讓你當縣長！ 小朋友4/3快來包圍屏東縣府

屏縣府各局處設計不同遊戲邀小朋友到縣府玩樂一整天。（記者羅欣貞攝）

2025/03/19 13:21

〔記者羅欣貞／屏東報導〕兒童節即將到來，屏東縣長周春米今天（19日）宣布，4月3日屏東縣政府將迎來史無前例的大翻轉，推「包圍縣府．孩子作主」 兒童節活動，從上午10時到下午5時，縣府將完全交給孩子，讓小朋友盡情塗鴉、翻滾泥巴、沉浸泡泡池，甚至化身小小工程師、消防員，體驗24種刺激又富教育意義的遊戲；現已有1500位小朋友報名。

「這場前所未有的兒童節慶典，讓孩子擁有最大的發言權！」屏縣府表示，不用門票，只要帶上好奇心與滿滿的電力，就能盡情玩樂，讓縣府不再只是象徵權威的建築，而是一個孩子可以探索、學習、發聲的公共場域。

請繼續往下閱讀...

屏東縣長周春米表示，「包圍縣府」不僅讓孩子歡樂玩樂，更將抽象的政策理念轉化為生動遊戲，讓孩子從中學習與體驗；當天縣府24個局處全力合作，各自傾力打造24款獨具特色的遊戲，讓每個角落都充滿驚喜。透過這次活動，盼孩子們不但能玩中學，更能體會到公共參與的重要，締造出屬於未來的城市藍圖。

當天遊戲區很精彩，1輛屏東客運公車會開到縣府大門，讓小朋友們把公車當成巨型畫布，盡情「彩繪公車」；縣府地板也會變成超大畫布，讓孩子們天馬行空「地板塗鴉」；「彩虹泡泡」區則有超大泡泡機持續運轉，孩子們全身浸泡在綿密泡泡的世界裡；消防局也設計「勇者救援任務」，讓小小消防員換裝出動，挑戰緊急救援；更有「泥巴天地」，小朋友可以雙腳踩進軟泥、雙手捏出創作，「變成泥巴小野人！」

這場活動還是一堂最生動的公民課，讓孩子在遊戲中理解政策、體驗決策制定的過程，縣府也設「小小縣長就職」區，讓孩子穿上屏東縣政府背心，站在舞台上，模擬發表「施政宣言」。

周春米表示，「孩子是未來的主人翁，這一天，我們讓他們來決定縣府的樣貌！」，4月3日，樓上揪樓下，阿孫揪阿公，全家一起來屏東縣府玩。

縣府社會處表示，報名名額預定3400人，每人有100元禮券，目前已有1500人報名，未報到名也可當天到現場參加。

屏東縣長周春米邀請小朋友4月3日到縣府彩繪公車。（記者羅欣貞攝）

屏縣府社會處推動自由遊戲有成，此次包圍縣府也有許多遊戲供小朋友玩樂。（圖由屏東縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法