東石高中繁星錄取破95％ 清寒學子錄取政大

東石高中在繁星推薦獲得好成績。（記者林宜樟攝）

2025/03/19 13:14

〔記者林宜樟／嘉義報導〕大學繁星推薦錄取昨放榜，位於嘉義縣朴子市的國立東石高中表現優異，錄取率突破95%創新高，國立、醫學及醫藥大學佔4成，共43位同學錄取心中理想科系；出身清寒家庭的侯玉旋，因考量經濟狀況及學習環境，就近入學，她熱愛舞蹈，在全國演講比賽取得佳績，曾獲選嘉義傑出青年，學測成績全校第一，錄取政治大學傳播學院，感謝老師的栽培，「就讀東高是人生最棒的決定！」

朴子市長吳品叡今天到東石高中張貼紅榜，多位國中校長一同見證好成績；校長蔡吉郎表示，學校老師利用夜間及假日陪伴孩子學習，已超過20年，感謝老師用心與付出，他這4年來也開放校長室讓學生自修，與師生一起努力，打造樸城星光計畫，讓繁星閃耀照亮樸城。

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東石高中表現優異，如黃詠洛國中會考成績5A，希望能追求學業並兼顧健康，就近選擇東高，如願錄取中國醫藥大學藥學系；從東石國中藝才班畢業的陳俞安出身單親家庭，媽媽晚上必須工作，高二起俞安幾乎每晚都留校自修，獨立生活，錄取成功大學機械系，媽媽跟師長為她感到驕傲。

布袋國中畢業的姚善策家中從事養殖業，父母原本沒有期待他的學業表現，父親甚至還曾要求他不准留校自修，善策拜託導師幫忙溝通，才能繼續晚自習，錄取國立中央大學，父母師長深以為傲；方妮來自阿里山偏鄉，為田徑績優生，為兼顧運動與學業，付出極大心力，錄取台灣師範大學，希望回家鄉當老師，為教育與體育發展貢獻心力。

蔡吉郎說，學校在大學繁星推薦、特殊選才及產學攜手合作招生計畫取得亮眼成績，學生展現出多元的才能；如陳雨君、黃彥智、劉承翰、林育陞、潘明志等錄取雲林科技大學智慧製造產學攜手合作專班，提升專業能力與實務經驗，兼顧學業與就業。

高三導師分享孩子用心求學的故事。（記者林宜樟攝）

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