響應世壯運！11條遊程探索新北文化美學 明起報名

「Point（）Out！新北漫遊指南」11條遊程路線，總計75場次，將於3月20日上午9點開放報名。（記者黃子暘攝）

2025/03/19 12:54

〔記者黃子暘／新北報導〕今年度雙北世界壯年運動會即將在5月登場，活動結合觀光旅遊與體育運動，新北市府文化局響應推出文化體驗活動「Point（）Out！新北漫遊指南」，設計11條遊程路線，總計75場次，帶領國內外旅客探索新北文化美學廊帶；文化局長張䕒育表示，遊程20日早上9點開放報名，活動期間世壯運參賽者可免費報名1場，一般民眾則享399元優惠體驗，額滿為止，參加者再贈新北美食吊飾。

張䕒育、體育局長洪玉玲、觀旅局長楊宗珉指出，世壯運是一場結合文化、觀光與旅遊的賽事，希望讓各國參賽者、旅客比賽之餘，探索台灣的獨特風景與人文風貌；11條遊程內容包含在地文化、人文歷史、文化體驗、產業發展與自然景觀。

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文化局表示，「Point（）Out！新北漫遊指南」將於5月至6月期間舉行，世壯運參賽者（包括一般選手、帕拉選手、隊職員、陪同者及帕拉選手助理）皆可免費報名參加1場，一般民眾則可以399元優惠價參與。

文化局說，除漫遊指南，市府也策劃多場活動，包括5月18日在市民廣場登場的選手歡迎晚會，當天在板橋第一運動場、市民廣場、環狀線板橋站南廣場還有文化體驗市集；5月30日世壯運閉幕式將於新北市美術館舉行，免門票自由入場，邀請所有民眾共襄盛舉。

文化局補充，漫遊指南將於3月20日上午9點開放報名，可至活動網站報名，相關資訊可到文化局官網或粉專查詢。

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