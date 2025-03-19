結合托嬰中心 南市東和里新活動中心明年8月完工

南市府規劃新東和里活動中心遷移至東和里公園內，2樓為公設民營托嬰中心，預計明年8月底完工。 （圖由南市府提供）

2025/03/19 13:05

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市安南區東和里人口逐漸增長，市府規劃新東和里活動中心遷移至東和里公園內，1樓為里活動中心提供在地民眾多元使用，2樓為公設民營托嬰中心，可收托48名未滿2歲嬰幼兒，預計明年8月底完工。

台南市長黃偉哲今天主持新東和里活動中心開工動土儀式。他表示，安南區是南市人口增加發展最快速的行政區，東和里內有台灣歷史博物館、亞太國際棒球訓練中心、安南醫院等大型建設，周邊的生活機能健全，因此公共設施也要適時更新，未來看球或觀光的民眾，來到東和里也可以看到漂亮的活動中心。

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安南區原東和里活動中心總樓地板面積僅88餘坪，已不敷現有人口使用；新東和里活動中心獲衛生福利部補助經費3000萬元，南市府則自籌編列預算3208萬元，規劃新建2層建築物總面積約278.7坪。

安南區長魏文貴表示，東和里是未來安南區人口迅速成長之地，東和里活動中心更是安南區第一座兼顧托育福利需求的多功能活動中心，期待活動中心未來啟用後，除提供里民優質之休憩場所，在市民養育及照顧上給予支持與協助。

今日動土典禮，包括市議員邱昭勝、黃麗招、郭清華、陳怡珍、李中岑等均出席。

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