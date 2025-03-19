花東縱谷觀光列車山嵐號4/19開航 內裝、餐食搶先看

觀光列車山嵐號4月19日開航。（記者蔡昀容攝）

2025/03/19 12:38

〔記者蔡昀容／台北報導〕繼去年台鐵觀光列車「海風號」上路後，「山嵐號」將在19日啟航，外觀是黃綠色漸層色，是首輛行駛花東縱谷的觀光列車，列車提供餐食及甜點，並首次設置共鳴室提供嗅聞體驗。

山嵐號外觀取自台灣山巒與平原間的意象，車廂內裝採沉穩深綠色，設有4人沙發座位、2人座位及單人席次；延續姊妹號海風號的規劃，車廂內設置大片落地窗座位，且規畫較多對坐座位，適合親友共遊。

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山嵐號今天在花蓮車站舉辦宣傳活動。台鐵公司總經理馮輝昇表示，海風號去年12月7日開航以來，累積突破3000人次，營收超過1000萬元，期待山嵐號帶動更大的觀光產業發展。

雄獅旅遊營運山嵐號、海風號等觀光列車，董事總經理黃信川說，台灣鐵道已經國際觀光化，搭過海風號的香港旅客，已在期待搭乘山嵐號；過去台灣是搭火車出遊的「鐵道觀光」，現在則是「觀光鐵道」，鐵道本身就是旅遊目的地。

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮推動在地旅遊體驗，走得慢、玩得深，歡迎大家來花蓮搭山嵐號，列車上體驗名廚詮釋的花蓮滋味，下車後可深入部落體驗舌尖美味及五感感受。

山嵐號有4節車廂60席次，車上共鳴室設置香氣體驗裝置，芳療師以台灣香杉為氣味基底調製，邀請旅客嗅聞象徵沿途風景的香味。

餐食邀請第三屆世界名廚錦標賽雙料冠軍葉志龍操刀，以東台灣山海與大自然贈與為啟發，帶來「烏金．露白玉／日慕—藏雪球」、「海跳浪」、「山田野」、「嵐慕稻」、「東豐祭」、「軒品集」等料理。

例如花蓮至池上的開胃菜「烏金－露白玉」，以樹豆為基底，融入流沙內餡於Q彈麻糬中，搭配以百年花蓮醬油調製的鹹奶蓋與桂花蜜，最後撒上烏魚子與跳跳糖，交織出四重層次口感。甜點則包含花蓮玉里排隊名店、青創品牌「九日良田」日式和菓子，以花蓮大理石「蛇紋岩」訂製餐盤，盛裝改良後的山形水羊羹及上生菓子。

山嵐號行駛花蓮至池上。去程（南下）中途停留壽豐、玉里，可享6道料理、4道甜點；回程（北上）停留東里、鳳林，可享9道料理、4道甜點。旅客可單程搭乘，也可選2或3日團體行程，有台中出發的行程，也有搭配鳴日號或海風號的行程，入住選擇包含花蓮太魯閣煙波大飯店、潔西艾美酒店、知本老爺等等。

觀光列車山嵐號提供四人、雙人、單人等座位。（記者蔡昀容攝）

觀光列車山嵐號有落地窗可賞景。（記者蔡昀容攝）

觀光列車山嵐號提供精緻餐食。（記者蔡昀容攝）

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