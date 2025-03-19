澎派！中壢仁海宮200周年辦桌 媽祖、三太子參加

中壢仁海宮建廟200週年新春團拜辦桌，福醮醮務局主任委員范振修致詞前先向媽祖等眾神拜拜。（中壢仁海宮提供）

2025/03/19 12:19

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區仁海宮歡慶建廟200周年舉行祈安五朝福醮及系列慶典活動，18日晚上辦理春酒餐會，首度恭請仁海宮主神媽祖、三太子等眾神出席，廣邀參與建醮的地方人士、醮務局成員、仁海宮轄管里的里長等人士，全力支持建醮系列慶典活動。

中壢仁海宮董事長王介禧表示，中壢仁海宮創建於清道光6年（西元1826年），位於中壢區新街里、南來北往的省道台1線上，供奉主神媽祖、靈驗佑人，是當地居民重要信仰中心，信眾敬稱「中壢媽」，建廟200週年舉行

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五朝福醮慶典活動執行長、桃園市里長聯誼會總會長黃連應說，恭請媽祖娘娘出席春酒餐會，得事先擲筊請示，並由鑼鼓陣和車隊迎接到餐會會場，出席來賓上台致詞時，得依禮需先向媽祖和眾神拜拜致意。

福醮醮務局主任委員范振修表示，仁海宮建廟200周年慶典去年底成立醮務局後，即展開籌辦祈安五朝福醮的相關事宜，包括在仁海宮附近、中壢天晟醫院旁、塑造戶外佛像，護眾生平安；醮壇則設於泰豐輪胎用地，做為系列慶典活動的場地。的五朝福醮慶典活動，不只是中壢的大事、也是全桃園市的大事。

桃園市民政局長劉思遠肯定仁海宮長期熱心公益，捐贈物資、支援災害救助、推動弱勢關懷，並響應市府「食享冰箱」計畫，實踐宗教團體的社會責任，同時將宗教廟會轉型為文化慶典，推廣教育、環保、客家文化不遺餘力。

包括總統府副秘書長何志偉、立委魯明哲、涂權吉、市議員舒翠玲、謝美英、黃崇真、王珮毓、張肇良、魏筠、仁海宮轄管的中壢、平鎮、楊梅3個行政區的里長等逾400人出席春酒餐會。

中壢仁海宮建廟200週年新春團拜辦桌，媽祖偕眾神參加，場面熱鬧。（中壢仁海宮提供）

中壢仁海宮建廟200週年新春團拜辦桌，場面熱鬧。（中壢仁海宮提供）

中壢仁海宮建廟200週年新春團拜辦桌，董事長王介禧致詞前先向媽祖等眾神拜拜。（中壢仁海宮提供）

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