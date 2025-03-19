今日「此地」最冷！ 颱風論壇：明晨全台都會更冷

今天夜晚至明天清晨寒流發威，輻射冷卻效應同時影響，各地還會更冷一些。（資料照）

2025/03/19 13:27

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新一波強烈大陸冷氣團來襲，全台各地清晨冷颼颼，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」列出今日低溫排行榜，指出全台有91個測站10度以下，最冷的是新竹關西4.2度，今天夜晚至明天清晨寒流發威，輻射冷卻效應同時影響，各地還會更冷一些。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書PO文表示，受輻射冷卻效應影響，今天清晨各地相當寒冷，全台有91個測站10度以下，尤其在桃竹苗等西部平原空曠地區，在凌晨時刻出現極度寒冷的低溫。

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粉專提醒，再次提醒大家，今天夜晚至明天清晨寒流發威，輻射冷卻效應同時影響，各地還會更冷一些，請多注意保暖囉！

粉專列出今日低溫排行：新竹關西4.2、苗栗大河4.7、苗栗西湖5.6、苗栗公館5.6、苗栗後龍5.8、苗栗造橋5.9、新北石碇5.9、基隆七堵6.3、新竹峨嵋6.4、苗栗市區6.4、苗栗通霄6.5、苗栗苑裡6.5、基隆安樂6.9、新北汐止7.4、新竹寶山7.5、新北雙溪7.6。

颱風論壇列出今日低溫排行榜，指出全台有91個測站10度以下，最冷的是新竹關西4.2度。（圖擷取自台灣颱風論壇｜天氣特急 臉書）

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