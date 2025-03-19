大海的神秘禮物！紅蚵剖開赫見黑珍珠 澎湖漁業生物研究中心振奮

澎湖民眾潮間帶撿拾紅蚵，意外發現黑珍珠。（民眾提供）

2025/03/19 12:18

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕大海之中，真的無奇不有！澎湖一位顏姓民眾昨（18）日前往馬公前寮潮間帶捉蚌，成果豐碩捕撈到不少紅蚵，回家剝開準備料理，竟然意外在1顆紅蚵的肉上，發現1顆0.6公分黑珍珠，在澎湖聞所未聞，澎湖漁業生物研究中心大為振奮，認為有望取代黑蝶貝，成為養殖珍珠的主力。

以往澎湖養殖珍珠，以黑蝶貝為主，雖然澎湖海水號稱無工業污染，相當潔淨，但夾雜許多懸浮物，因此養殖成效不佳，日本跨海投資隨之撤退，但紅蚵生長在泥沙地，雜質較多，不同於黑碟貝長在珊瑚礁上，孕育珍珠的環境更為適合，如果能研發養殖技術，取代黑蝶貝飼養珍珠，成為新的思考模式。

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澎湖漁業生物研究中心新近推廣海草田，爭取藍海碳權機先，其中紅蚵就是附帶價值，但一般澎湖人認為處理過程過於繁複，同時口感較腥羶不喜食用，如果增加珍珠養殖功能，更有利於推廣海草田概念，因此澎湖漁業生物研究中心有心投入相關研究工作，未來成功之後再全面推廣。

根據文獻記載，珍珠主要是一些瓣鰓綱軟體動物的產物。這些動物特定的上皮細胞會分泌碳酸鈣，主要由貝殼硬蛋白黏合在一起的文石和方解石，混合被稱為珍珠母。珍珠成因是套膜或甲殼的受傷，這時珍珠會作為傷口縫合分泌到傷口處。而人工珍珠注入，是由一層外來上皮包繞的真珠質核。除使用珍珠蛤外，還有使用其他貝殼內有珠母層的軟體動物物種來生產珍珠的方法，包括部分鮑、螺之類的腹足綱物種都可以。

黑珍珠約0.6公分，紅蚵發現珍珠振奮學術界。（民眾提供）（記者劉禹慶攝）

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