為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    大海的神秘禮物！紅蚵剖開赫見黑珍珠 澎湖漁業生物研究中心振奮

    澎湖民眾潮間帶撿拾紅蚵，意外發現黑珍珠。（民眾提供）

    澎湖民眾潮間帶撿拾紅蚵，意外發現黑珍珠。（民眾提供）

    2025/03/19 12:18

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕大海之中，真的無奇不有！澎湖一位顏姓民眾昨（18）日前往馬公前寮潮間帶捉蚌，成果豐碩捕撈到不少紅蚵，回家剝開準備料理，竟然意外在1顆紅蚵的肉上，發現1顆0.6公分黑珍珠，在澎湖聞所未聞，澎湖漁業生物研究中心大為振奮，認為有望取代黑蝶貝，成為養殖珍珠的主力。

    以往澎湖養殖珍珠，以黑蝶貝為主，雖然澎湖海水號稱無工業污染，相當潔淨，但夾雜許多懸浮物，因此養殖成效不佳，日本跨海投資隨之撤退，但紅蚵生長在泥沙地，雜質較多，不同於黑碟貝長在珊瑚礁上，孕育珍珠的環境更為適合，如果能研發養殖技術，取代黑蝶貝飼養珍珠，成為新的思考模式。

    澎湖漁業生物研究中心新近推廣海草田，爭取藍海碳權機先，其中紅蚵就是附帶價值，但一般澎湖人認為處理過程過於繁複，同時口感較腥羶不喜食用，如果增加珍珠養殖功能，更有利於推廣海草田概念，因此澎湖漁業生物研究中心有心投入相關研究工作，未來成功之後再全面推廣。

    根據文獻記載，珍珠主要是一些瓣鰓綱軟體動物的產物。這些動物特定的上皮細胞會分泌碳酸鈣，主要由貝殼硬蛋白黏合在一起的文石和方解石，混合被稱為珍珠母。珍珠成因是套膜或甲殼的受傷，這時珍珠會作為傷口縫合分泌到傷口處。而人工珍珠注入，是由一層外來上皮包繞的真珠質核。除使用珍珠蛤外，還有使用其他貝殼內有珠母層的軟體動物物種來生產珍珠的方法，包括部分鮑、螺之類的腹足綱物種都可以。

    黑珍珠約0.6公分，紅蚵發現珍珠振奮學術界。（民眾提供）（記者劉禹慶攝）

    黑珍珠約0.6公分，紅蚵發現珍珠振奮學術界。（民眾提供）（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播