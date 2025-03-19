冬天賴著不想走！3月飄雪 新竹秀巒衛生室堆雪人

秀巒衛生室外堆起雪人。（馬偕醫院提供）

2025/03/19 10:46

〔記者邱芷柔／台北報導〕明天就是「春分」，原本應該春暖花開，但這波冷氣團卻完全不按劇本來，新竹縣尖石鄉竟然飄起春雪，當地居民一覺醒來，映入眼簾的是銀白色的世界，讓人又驚又喜，但這場美麗的雪景，也帶來不少挑戰，不僅感冒與氣喘的病例大增，農作物也被凍壞，甚至「連雞都冷到不下蛋！」

馬偕紀念醫院自2001年起在位於尖石鄉的秀巒衛生室駐點，24年來持續派駐醫護人員，提供巡迴醫療與長者關懷。院方今（19日）分享秀巒衛生室的最新狀況，經過一夜飄雪，整個村落被白雪覆蓋，甚至還能堆起小雪人。

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秀巒衛生室護理師江金花表示，這兩天氣溫僅攝氏2度，濕度更是超過80%，夜裡降雪的機率極高，一早醒來，一片白茫茫，但這個冬天真的太冷了，而且也冷太久了！讓居民最無奈的是，過年後氣溫回暖時種下的幼苗與含苞待放的花朵，根本撐不住這突如其來的霜雪，紛紛枯萎，甚至有居民跑到衛生室直呼「真的太冷了，連雞都不下蛋！」

江金花指出，這波寒流入夜後氣溫更低，早上起床會看到白雪一片，大概要等到接近中午，氣溫回暖些，融雪漸退，路上行進才會比較安全，長期慢性病人領藥也多集中在下午才會抵達衛生室，這也是近幾年來難得在3月還看得到雪景。

江金花說，這幾天感冒的人明顯變多，幾乎每家每戶都有人生病，無論大人小孩都難倖免，氣喘患者更是受不了氣溫劇烈變化，就算按時吃藥，還是可能突然發作，只能趕緊跑到衛生室求診。且高山地區瓦斯不好點燃，許多居民燒柴火取暖或燒水，稍不注意就可能燙傷，讓衛生室的醫師和護理師忙得不可開交，這波冷氣團威力驚人，希望大家都能平安度過，早日回到正常的生活。

明天就是「春分」，原本應該春暖花開，但這波冷氣團卻完全不按劇本來，新竹縣尖石鄉竟然飄起春雪。（馬偕醫院提供）

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