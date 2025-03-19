辦公室「1設計」成主流卻惹眾怒？員工怒吼：都被看光！

近年來，許多企業為了營造「開放溝通」的氛圍，紛紛採用開放式辦公空間，取消傳統高隔板座位，甚至連會議室也改為透明玻璃設計。（彭博）

2025/03/19 11:41

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近年來，許多企業為了營造「開放溝通」的氛圍，紛紛採用開放式辦公空間，取消傳統高隔板座位，甚至連會議室也改為透明玻璃設計。然而，這種趨勢並非人人買單，不少上班族抱怨，開放式辦公環境不僅影響專注力，隱私問題更讓人難以忍受，甚至有網友直言：「連挖鼻屎都會被看到！」

近日一名求職的上班族在PTT上發文分享，他參與一輪面試後發現，過去辦公室內設有高隔板、確保個人空間的設計幾乎絕跡，取而代之的是低隔板或完全無隔板的「開放式空間」。他抱怨道：「以前至少還有隔板擋一下，現在連會議室都是透明的，講電話都沒有隱私。」

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他還提到，部分公司將員工座位安排得十分緊密，將這種辦公室設計美化為「方便討論」，但實際體驗卻相當不適，「有些同事和客戶講電話超大聲，吵到根本無法專心。」

此篇貼文一出立刻引發廣大共鳴，不少上班族留言表示，開放式辦公室看似提高效率，實則是企業為了節省成本的手段：「越窮的公司，空間使用越緊，越讓你有一種集體圈養的感覺。」有人更直言：「沒隱私的爛制度，說什麼增進效率吧啦吧啦，那是方便主管監視你用的。」

此外，開放辦公環境的衛生與健康問題也讓人頭痛，有人提到：「開放式有人感冒，幾乎全部都中。」也有網友分享自己最無法接受的情況：「有氣味真的可怕，很吵還可以戴耳機氣味戴口罩都沒輒，遇過一次怕死了。」

雖然開放式辦公空間成為主流，但仍有少數企業堅持提供較封閉的個人座位。一名網友分享：「目前唯一看到還維持高隔板的是遠傳內湖總部，隔板比人還高，裡面做什麼完全不會被看到，這樣的環境才適合專心工作。」

然而，對於不滿開放式辦公的上班族，有些網友則持不同看法：「不喜歡的話，歡迎跳槽去有隔間的公司，要不然就跳出來創業，辦公室格局要怎樣，都可以自己決定。」也有人認為，「打工仔還想要當家裡爽嗎？WFH（在家工作）最隱私了。」

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