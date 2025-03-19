高雄逾30年老屋多 市府推5層以上外牆修繕補助最高30萬

各地老舊大樓不時傳出「磁磚雨」災情。（資料照）

2025/03/19 09:59

〔記者葛祐豪／高雄報導〕各地老舊大樓不時傳出「磁磚雨」災情，高雄市逾30年的老屋更達60.5萬戶，工務局宣布今年針對5層以上公寓大廈外牆飾材修繕補助，放寬申請資格及提高補助金額，最高可達30萬元，今年12月5日前截止受理。

根據內政部去年統計，六都當中，台北市老屋比例最高，占全市房屋72.32％，平均屋齡達37.78年；高雄市30年以上老屋則為60.5萬戶，占比達54％，居全國第三，平均屋齡約33.19年。

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高市工務局今天（19日）表示，延續辧理「公寓大廈外牆飾材修繕補助」，每件每平方公尺最高補助金額4500元、且最高不超過30萬元限，即日起受理至12月5日止，歡迎符合資格的大樓管委會踴躍申請。

高市工務局長楊欽富指出，這項補助於去年度即開始公告受理，考量大廈外牆改善議題，需提至區分所有權人會議決議後，才能進行改善工程，流程費時冗長，多數大樓難以在去年提出申請，因此今年一併延長補助期限，並放寬申請資格及提高補助金額。

工務局說明，今年度放寬補助對象為高雄市103年12月31日前取得使用執照，且為5層以上完成報備的管委會或管理負責人公寓大廈之非公有建築物，於今年（114）年12月5日前完成外牆劣化飾面剔除並使用水泥砂漿（塗料）粉刷及防水塗料處理者，得就已修繕範圍申請補助。

詳洽工務局建管處07-3368333，北高雄轄區分機2418至2422、南高雄轄區分機2423至2427各轄區承辦人。

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