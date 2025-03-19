厚雪7.5公分！玉山排雲山莊堆雪人 主峰線成銀白世界

玉山受低溫影響，主峰線步道累積厚雪，呈現一片銀白世界。（玉管處提供）

2025/03/19 09:45

〔記者劉濱銓／南投報導〕受強烈大陸冷氣團影響，玉山排雲山莊今天清晨氣溫降到0度，天空飄著細雨，山區持續低溫，使得昨（18日）累積的積雪至今達7.5公分未融化，山莊山友還堆起大雪人，主峰線步道也出現厚雪，呈現一片銀白世界，山莊將加強雪季管制，以維登山安全。

玉山國家公園管理處表示，玉山氣象站今清晨測得零下3.4度的最低溫，排雲山莊早上6點氣溫也在0度左右，天氣為陰天、飄著細雨，山莊廣場因持續低溫，積雪深度達到7.5公分，目前玉山主峰線步道在3.6K處就有積雪，顯示雪線已降至海拔2900公尺處。

請繼續往下閱讀...

玉管處強調，雖然山區未下雪，但玉山步道都有積雪結冰情況，提醒山友登山務必備妥岩盔、冰斧、冰爪等裝備，並做好風險評估，切勿貿然登頂，維護自身安全。

玉山受低溫影響，排雲山莊積雪達7.5公分未融化，山莊還堆起大雪人，地面則是結冰相當濕滑。（玉管處提供）

玉山受低溫影響，主峰線步道累積厚雪，呈現一片銀白世界。（玉管處提供）

玉山受低溫影響，主峰線步道累積厚雪，呈現一片銀白世界。（玉管處提供）

玉山受低溫影響，主峰線累積厚雪，步道可見積雪結冰相當濕滑。（玉管處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法