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    台東馬偕重建宿舍及停車問題有解 國產署允出租10筆土地

    台東馬偕醫院停車空間嚴重不足，且需重建醫護宿舍，所面臨的土地問題，獲國產署允出租鄰近10筆國有土地。（記者黃明堂攝）

    台東馬偕醫院停車空間嚴重不足，且需重建醫護宿舍，所面臨的土地問題，獲國產署允出租鄰近10筆國有土地。（記者黃明堂攝）

    2025/03/19 09:39

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東馬偕為提升醫療設備興建癌症醫療大樓，恐面臨病患及家屬停車空間嚴重不足，社區居民也抗議停車空間遭排擠，另外，醫護宿舍屋齡已40年，相當老舊且不堪使用，這些問題都需要土地來解決。在立委陳瑩與莊瑞雄協調下，國有財產署允諾提供鄰近10筆土地出租供建宿舍及停車場。

    今年2月台東馬偕院長王光德向立委陳瑩與莊瑞雄提到院方規劃「重建醫療宿舍」及「改善停車空間」，但卻苦無適合的用地。兩立委允協助解決，分別於立法院質詢，要求財政部、衛福部應積極協助，昨天進一步邀相關單位會勘。

    莊瑞雄表示，台東長期面臨醫療資源不足的挑戰，偏鄉地區醫療不平等問題更是影響居民健康權益的重要議題。他日前於立法院總質詢中，提出台東馬偕醫院擴建計畫，獲得行政院長大力支持，並責成相關部會積極推動。昨天到現場會勘，並達成初步共識，象徵東馬擴建案成功踏出關鍵第一步，為當地醫療量能注入強心針，大幅提升台東的醫療可近性與可及性。

    立委陳瑩表示，台東馬偕是台東唯一的急重症醫院，是台東醫療量能的核心，改善醫護住宿的問題，是為台東留住醫護人才的關鍵，醫院停車空間的改善，可提升民眾前往醫院的方便性。

    昨天現勘與協調結果，國產署將出租台東馬偕醫院附近10筆土地，合計約1789平方公尺，供台東馬偕醫院規劃使用。衛福部將針對台東馬偕的規劃內容，積極協助院方提出興辦事業計畫，承租國產署土地並辦理用地變更為醫療專區，重建醫護宿舍及改善停車空間使用。

    莊瑞雄表示，東馬的擴建計畫符合使用國有土地「公共性」、「政策性」及「必要性」的原則，東馬應盡速提出相關文件供衛福部審核，以利國產署迅速釋出台東市內適合的閒置土地，加速東馬的租用與擴建流程，確保計畫順利落實。

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