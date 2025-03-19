今晚明晨低溫仍下探6度 明白天起回溫幅度加大

冷空氣依然很強，今晚明（20日）晨仍有6-8度或以下低溫出現的機會。（資料照）

2025/03/19 10:06

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受到強烈大陸冷氣團以及輻射冷卻作用影響，今（19日）晨竹苗又出現大範圍低溫，本島最低溫在新竹關西的4.2度，其次是苗栗三灣大河的4.7度，台北最低溫12.2度，預估白天陽光露臉，氣溫略升，不過冷空氣依然很強，今晚明（20日）晨仍有6-8度或以下低溫出現的機會。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書指出，北部、東北部今白天高溫大約在15-18度左右，中部地區雲層少，陽光露臉，白天高溫可以上升到19-21度左右，南部看來也有些雲層遮擋陽光的情況，白天高溫大概在21-23度左右。

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預估今晚到明天（20日）清晨還是要注意輻射冷卻低溫的發生，中北部、東北部空曠地區仍有6-8度或以下低溫出現的機會，南部及花東空曠地區低溫也只有10-12度左右，中南部的日夜溫差特別明顯，早出晚歸的民眾務必要多留意。

山區的降雪大致都已經結束，今天繼續出現降雪的機會已經不高，只剩中央山脈稜線以東較高的山頭還有些冰霰發生的可能性。明白天之後冷空氣強度會稍微減弱，水氣也會進一步減少，各地大致都是多雲到晴的天氣型態，白天溫度回升幅度較為加大，北部、東北部還有花東地區白天高溫可以來到18-20度左右，中部及南部白天高溫則是可以來到22-24度，需要特別注意的仍是晚間到週五（21日）清晨的低溫，尤其是中北部、東北部空曠地區在輻射冷卻作用加持的情況下，仍可能有8-10度或以下低溫發生的機會，南部及花東空曠地區低溫也仍會降到11-13度左右，日夜溫差相當明顯，提醒大家持續注意。

吳聖宇指出，週五一直到週末（22-23日）冷空氣持續減弱，白天高溫會一天比一天回升，各地維持多雲到晴，北部、東半部白天高溫會逐漸回升到23-25度或以上，中部、南部高溫則是會逐漸回升到26-28度或以上，但還是要留意輻射冷卻作用可能造成的局部低溫。

溫暖而穩定的天氣預估可以持續到下週三（26日），下週四（27日）將有新一波鋒面通過，到時中部以北、東北部、東部的天氣將再度出現變化，降雨機會提高，鋒面過後溫度也將再度下降轉涼，不過因為預報的時間還很久遠，影響的程度還有待觀察。

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