「貴參參」香蕉是樹還是草？台南營養午餐吃得到 老師機會教育

南市安慶國小營養午餐供應香蕉。（臉書粉絲專頁「食帶力量」提供）

2025/03/19 09:40

〔記者洪瑞琴／台南報導〕最近香蕉「貴參參」，市售行情1台斤80、90元左右，前陣子更有「百元身價」。不過南市學校營養午餐開始恢復提供香蕉，安慶國小特教班老師廖肇瑞也藉此時機宣導食農教育「香蕉是樹還是草」？

廖肇瑞表示，香蕉已經開始量產，各學校已經陸續吃了。另外，學校重視學生的均衡飲食，每週提供兩日水果，精心安排品項，讓學生能品嚐不同種類的水果。在經費運用上，進行專業評估，主要考量水果的品質與營養價值，而非單純以價格為依據。

請繼續往下閱讀...

廖肇瑞表示，有時選擇當季風味最佳的水果，讓學生享受美味；有時則選擇當令且適合大量供應的品項，確保飲食的多樣性與營養均衡。

廖肇瑞是第1屆國家食農教育傑出貢獻獎得主，他推廣「溯源菜單」理念，並經營個人臉書粉絲專頁「食帶力量」，讓更多人發現食農教育是那麼簡單又有趣。粉專就設計了「香蕉題」，非常應景。

廖肇瑞說，最近香蕉好貴，因為去年颱風造成香蕉大量折損，為什麼香蕉怕颱風？因為香蕉是「草」不是「樹」，莖是假莖（葉鞘），一折就斷。香蕉成長至少需要8個月，去年8月的颱風，今年3月之後香蕉價格就會逐漸回穩。

至於香蕉有種子嗎？ 答案有。廖肇瑞說，香蕉肉中間有黑點就是，但是都經過改良，退化了，一般繁殖用吸芽（旁邊的小苗）。此外，香蕉竟然是世界第4大主要糧食之一，聯合國糧農組織統計，稻米、小麥、玉米之外，香蕉和大蕉（煮來吃的）是全球第4大糧食作物，是4億人的主要糧食。

市售香蕉每台斤80、90元左右，賣相不佳的才相對便宜。（記者洪瑞琴攝）

香蕉是「草」不是「樹」。（擷自「食帶力量」粉專）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法