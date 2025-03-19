「小虎」出手！ 高雄大青年計畫「畫」進大街小巷

由高雄知名插畫家小虎操刀設計的「大青年計畫」看板，將生硬政策融入年輕元素吸引民眾目光。圖為南華觀光商圈入口處主視覺看板。（圖由青年局提供）

2025/03/19 09:00

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市青年局為推廣「大青年計畫」，首次攜手高雄知名插畫家「小虎day by ericoco」，透過系列聯名活動與創意行銷，讓青年政策更加貼近年輕族群，提升青年們對計畫內容的關注與參與。

青年局長林楷軒表示，「大青年計畫」是高市府為扶植在地青年所推動的重要政策，涵蓋求學、交通、工作、生活氛圍、成家、養育、敬老等7大面向，目標是打造友善宜居城市環境，讓青年能在高雄安心發展，成就美好未來。

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為提升計畫能見度與參與度，青年局推出多項創意聯名活動與特色商品，包括「小虎day by ericoco」與高雄老字號品牌「樺達奶茶」首度聯名合作，限定推出「小虎聯名插畫飲料杯」，活動自3月1日至3月31日登場；Snapshot拍貼機也獨家推出3款高雄限定「小虎插畫拍貼框」，讓民眾在拍照的同時，也能感受到以幽默、逗趣風貌所呈現出的「大青年計畫」。

此外，「小虎大仙」線上抽籤也備受矚目，參與者完成遊戲後，就有機會抽中LINE GO乘車券、WeMo騎乘券及一卡通綠點；而大青年計畫的7大政策面向，也透過8大主題視覺設計，融入16面趣味看板中。

民眾只要在高雄大街小巷探尋小虎看板拍照打卡，就有機會獲得由小虎操刀、結合傳統元素與現代插畫的打狗府宮廟帽、刺青袖套和小虎聯名貼紙，詳細活動資訊請關注青年局官方FB、IG與Line@ （@youth.kcg）；大青年計畫詳情可至青年局大青年專區查詢。

插畫家小虎操刀設計的「大青年計畫」看板，將生硬政策融入年輕元素吸引民眾目光。圖為瑞隆路近武營路口公車亭成家及養育政策看板。（圖由青年局提供）

「大青年計畫」推出限定的打狗府宮廟帽及刺青袖套，年輕活力的氣息瞬間展露無遺。（圖由青年局提供）

高雄知名插畫家小虎與在地老字號飲料店「樺達奶茶」合作，於3/1~3/31推出期間限定聯名插畫飲料杯。（圖由青年局提供）

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