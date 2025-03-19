嘉縣大型徵才活動3/22登場 提供逾千個職缺

民眾與徵才廠商面談。（圖由朴子就業中心提供）

2025/03/19 08:48

〔記者林宜樟／嘉義報導〕隨著人工智慧AI技術發展，帶動各領域對於AI人才需求增加，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署朴子就業中心以AI人工智慧為主題，將於3月22日（週六）上午9點30分至12點30分，在嘉義縣太保市「棒棒積木飯店賀采宴會廳」舉辦「智慧薪城幸福嘉乘」大型現場徵才活動，共有台積電等31家廠商，逾1000個職缺，是今年嘉義縣首場大型徵才活動。

朴子就業中心主任張春美說，活動會場設置「AI智能」、「永續科技」、「享樂旅行」、「數位零售」、「傳產智造」及「生活守護」6大類型產業，邀請台積電、台灣矽科宏晟、和德昌、群創能源等31家知名廠商參加提供職缺，其中薪資達4萬元的職缺有60個，薪資最高為天珩機械工地主任及群創能源業務專員，上看5萬元，現場有368個學經歷不拘的職缺，台積電則釋出平均年薪70萬以上的技術員職缺。

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張春美說，活動當天全面數位化，民眾只要操作步驟，在活動官網「填寫數位履歷」再進行「職缺查詢」，並點選「預約面試」勾選想要應徵的職缺，在家就可先進行，當日輕鬆面試，於3月21日前完成填寫線上履歷表前50名及活動當日前30名搶頭香進場的民眾，可獲「有賞禮」及「早鳥禮」。

活動當天邀請嘉義文化科技創新基地團隊將基地「數位XR沉浸體驗」移師到會場，讓民眾透過虛擬實境走入真實的情境，也邀請勞動部雲嘉南分署YS青年職涯發展中心將所研發的「AI智慧模擬面試系統」讓求職者親身體驗AI面試情境。

朴子就業中心表示，當天規劃「半導體產業就業趨勢講座」及6家公司的「企業說明會」，剖析半導體產業鏈發展與就業需求，幫助求職者提前瞭解產業動向，做好職涯規劃，活動資訊可至活動官網查詢或洽詢朴子就業中心05-3621632。

嘉義縣今年首場大型徵才。（圖由朴子就業中心提供）

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