輝達攜手台積電與鴻海 發表矽光子網路交換器

2025/03/19 05:15

〔中央社〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天在GTC技術大會發表Spectrum-X與Quantum-X矽光子網路交換器，與台積電、鴻海、波若威、矽品等台廠合作開發，讓人工智慧（AI）工廠能跨越不同地點連接數百萬個繪圖處理器（GPU），同時大幅降低耗能與經營成本。

與傳統方法相比，輝達光子交換器的雷射數量減少4倍，電力使用效率提高3.5倍，訊號完整性提高63倍，網路規模復原能力提高10倍，且部署速度加快1.3倍。

請繼續往下閱讀...

黃仁勳表示，AI工廠是一種規模極大的全新級別資料中心，網路基礎設施必須重新改造才能跟上腳步。輝達將矽光子技術直接整合在交換器裡面，為擁有數百萬顆GPU的AI工廠打開大門。

NVIDIA Spectrum-X Photonics交換器有多種配置，包括128個800Gb/s連接埠或512個200Gb/s連接埠，提供100Tb/s的總頻寬；另有512個800Gb/s連接埠或2048個200Gb/s連接埠，提供400Tb/s的總輸送量。

NVIDIA Quantum-X Photonics交換器以200Gb/s SerDes為基礎，提供144個800Gb/s InfiniBand連接埠，並採用液冷式設計以有效冷卻內部矽光子。

NVIDIA Quantum-X Photonics InfiniBand交換器預計今年稍晚上市，各大基礎設施與系統廠商將於2026年推出NVIDIA Spectrum-X Photonics Ethernet交換器。（編輯：洪(啟)原）1140319

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法