中捷橘線延伸清水 啟動可行性研究

中捷橘線主線可行性研究已送交通部審議。（圖：市府提供）

2025/03/18 22:38

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中機場捷運（橘線）延伸海線清水計畫，獲中央核定逾千萬元可行性研究經費，捷工局長蘇瑞文指出，橘線主線可行性研究已送交通部審議中，初估橘線延伸到海線約需6公里長，若全線合併推動，經費約達1800億。

台中市考量目前國內4座國際機場，僅剩台中機場未有聯外捷運，市府積極推動機場捷運（橘線）計畫，以台中國際機場為起點，路線行經大雅市區、水湳經貿園區、一中商圈、台中車站、中興大學、台中軟體園區等地點，終點鄰近於霧峰區省諮議會，路線全長約29.23公里，共設26座車站，包括15座高架車站、11座地下車站，預算原估計1396餘億元。

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但橘線規劃後，包括清水、沙鹿地區民眾認為，橘線到機場未能延伸進海線十分可惜，爭取延伸計畫，讓海線民眾往機場或霧峰方向不必另轉乘其他交通運輸，台中市另向交通部爭取橘線延伸到海線地區的可行性研究計畫，蘇瑞文指出，經費獲交通部核定補助1170萬，等於延伸計畫可望啟動，台中市將另編列800餘萬配合款推動。

蘇瑞文指出，目前初估橘線延伸線自機場往清水後，跟捷運藍線台中港臨港路B1站連結，因自機場往清水方向屬下坡，該延伸線採高架規劃蜿蜒緩降而下，估延伸線長度約6公里，設站數尚待可行性研究評估，因橘線延伸線將跟藍線連結，機電系統可沿用藍線系統，橘線延伸線相對單純，且橘線可行性評估已送交通部審核中，盼能將橘線延伸線納入橘線主線一併辦理，橘線延伸線辦理可行性研究後，橘線主線再變更設計即可，以縮短建設期程，估預算規模增至1800億，會加速辦理，推動橘線期程。

台中市長盧秀燕指出，等於正式啟動橘線延伸進海線清水將開始啟動，她對此案極重視，盼台中捷運路網能更完整。

中捷橘線主線可行性研究已送交通部審議。（圖：市府提供）

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