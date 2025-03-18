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    全國首座生態滯洪池 變身友善公園

    水利局改造全國首座本和里滯洪池，成為民眾休閒好去處。（記者陳文嬋攝）

    水利局改造全國首座本和里滯洪池，成為民眾休閒好去處。（記者陳文嬋攝）

    2025/03/18 22:50

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕全國首座本和里生態滯洪池迄今20年，水利局爭取到中央經費950萬元，推動改善工程打造環池步道，並於大園街、明誠一路增設入口廣場，剛完工開放煥然一新，輪椅族也能暢行無阻，成為民眾休閒遊憩好去處。

    三民區本和里滯洪池占地3公頃多，是全國首座兼具滯洪與生態功能滯洪池，啟用迄今達20年，每逢豪雨發揮滯洪成效，可蓄水量達11萬噸，但因步道等設施老舊，原有步道崎嶇不平，加上民眾亂走，已成泥土、碎石路。

    水利局爭取到中央經費950萬元，推動滯洪池整體改善工程，以混凝土材質，打造環池步道，長530公尺、寬3公尺，並以生態工法，就地取材如池區石頭，營造周邊綠帶環境，並增設多款石子座椅，提供民眾運動後休息。

    水利局也於大園街、明誠一路出入口，各增設一處入口廣場，方便民眾聚會、跳舞使用，同時銜接周邊人行道，改為無障礙通行，營造人行友善空間，讓輪椅族暢行無阻，也能進入公園遊玩。

    此外，工程一度因颱風侵襲，造成樹木倒塌、滿目瘡痍，水利局如火如荼趕工完成，目前剛完工開放受歡迎，園區平時保有一定水量，環境優美如詩如畫，民眾感受舒適、好走，漫步欣賞美景，滯洪池不僅發揮防災功能，也成為社區居民最愛的公園。

    水利局改造全國首座本和里滯洪池，成為民眾休閒好去處。（記者陳文嬋攝）

    水利局改造全國首座本和里滯洪池，成為民眾休閒好去處。（記者陳文嬋攝）

    水利局改造全國首座本和里滯洪池，成為民眾休閒好去處。（記者陳文嬋攝）

    水利局改造全國首座本和里滯洪池，成為民眾休閒好去處。（記者陳文嬋攝）

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