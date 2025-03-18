繁星放榜！放棄國立大學 鹿港高中黃以宣念實踐原因曝

大學繁星放榜，彰化縣鹿港高中黃以宣，放棄國立大學就讀實踐大學服裝設計系（圖右）。 王菩嫻（圖左）錄取清大特教、施季萱（圖中）繁星錄取政大教育。（記者劉曉欣攝）

2025/03/18 22:13

〔記者劉曉欣／彰化報導〕大學繁星推薦今天放榜，鹿港高中學生黃以宣錄取實踐大學服裝設計系，來自手工塑身衣世家，她從小就打定主意要念服裝設計，雖然學測分數可以上國立大學，但她都不為所動，認定服裝設計系是她的第一志願，也是唯一志願。

黃以宣表示，她的奶奶、媽媽都是在鹿港做手工塑身衣，所以她從小就有接觸裁縫業，也非常喜歡服裝設計，可以把自己打扮得漂漂亮亮，當她的媽媽發現她的分數可以上國立大學，也曾建議她就讀國立學校藝術相關科系，但她還是堅定自己的夢想，以成為服裝設計師為榮。

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鹿港高中校長林玉芬指出，今年大學繁星推薦與特殊選才共錄取54人，錄取率88%，其中，國立大學共有23人，王菩嫻繁星錄取清大特教、施季萱繁星錄取政大教育，這兩人都是學校演講好手，鹿港國中畢業後，雙雙選擇就近就讀社區高中，打定以繁星入學為目標，經過3年努力終於美夢成真。

林玉芬説，在特殊選才部分，不只校內成績有好，還要有競賽成績。陳芊蓉錄取陽明交大電機系，陳秉毅錄取中興生物產業機動工程系，陳芊蓉原本可上彰化女中，選擇社區高中，加上從小就有參加機器人社團與比賽，經由特殊選才脫穎而出。

林玉芬說，陳秉毅國中會考24級分，進入鹿高後，在教師的指導下，參加校外的動手做比賽中找到興趣與成就感，就把升學重心放在特殊選才與繁星，連帶課業成績都大幅提升，如願錄取中興大學。

大學繁星放榜，彰化縣鹿港高中黃以宣，放棄國立大學就讀實踐大學服裝設計系（圖右）。 王菩嫻（圖左）錄取清大特教、施季萱（圖中）繁星錄取政大教育。（記者劉曉欣攝）

鹿港高中特殊選才表現優異，陳芊蓉（圖右二）錄取陽明交大電機系，陳秉毅（圖右三）錄取中興生物產業機動工程系，師長都與有榮焉。 （記者劉曉欣攝）

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