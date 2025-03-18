繁星放榜！南二中破70人大關、瀛海4人醫學系第1階段

南二中錄取破70人大關。（南二中提供）

2025/03/18 21:49

〔記者洪瑞琴／台南報導〕大學繁星推薦今（18日）放榜，南二中錄取名單衝破70人大關，錄取頂尖大學人數接近2成。另外，瀛海中學、長榮中學、聖功女中亦表現亮眼。

台南二中表示，錄取台大人數3人、清大人數3人，錄取中字輩以上大學含醫學大學人數則近5成5，國立大學含醫學大學錄取人數超過7成。截至目前為止，南二中高三生，已經有超過1成以上是準大學。

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瀛海中學再創高峰，繁星升學與特殊選才共錄取75人，通過醫學系第1階段共4人、台大3人、清大1人、陽明交大1人、政大1人、成大3人、台師大1人，國立大學及醫學院相關科系共46人，占此次錄取人數62%。

通過成大醫學系第1階段的蔡玟翎表示，升學是一場馬拉松，體力是支撐學習的關鍵，備考期間每日清晨4時30分起床運動加晨讀，讓自己的學習狀態保持最高品質，讀書之餘也熱衷活動參與。

通過陽明交通大學醫學系第1階段的許家睿表示，自國中起就對科學及人文充滿濃厚興趣。在高中時期就撰寫小論文探討器官移植及醫療現況，從中確立想成為醫師的理想。

長榮中學交出近8成錄取國立大學。其中，郭家恩同學通過台北醫學大學醫學系第1階段甄選，陳萱鎂錄取台北醫學大學藥學系，陳威碩同學通過高雄醫學大學醫學系第1階段審查。陳威碩說，當初會考積分為19，選擇長中高中部，學習壓力雖然不小，但運動週和運動會抒發壓力。

南台灣唯一純女校完全中學聖功女中，這次繁星推薦錄取與通過共40所科系，達40人，錄取學校包含高醫牙醫、台大、成大、清大、陽明交通等校。

台南女中則有14人錄取台大法律等熱門科系，10人通過台大醫學等第8類醫牙學群第1階段篩選，邁向第2階段挑戰。

瀛海中學繁星升學與特殊選才共錄取75人。（瀛海中學提供）

長榮中學近8成錄取國立大學。（長榮中學提供）

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