為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    繁星放榜！南二中破70人大關、瀛海4人醫學系第1階段

    南二中錄取破70人大關。（南二中提供）

    南二中錄取破70人大關。（南二中提供）

    2025/03/18 21:49

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕大學繁星推薦今（18日）放榜，南二中錄取名單衝破70人大關，錄取頂尖大學人數接近2成。另外，瀛海中學、長榮中學、聖功女中亦表現亮眼。

    台南二中表示，錄取台大人數3人、清大人數3人，錄取中字輩以上大學含醫學大學人數則近5成5，國立大學含醫學大學錄取人數超過7成。截至目前為止，南二中高三生，已經有超過1成以上是準大學。

    瀛海中學再創高峰，繁星升學與特殊選才共錄取75人，通過醫學系第1階段共4人、台大3人、清大1人、陽明交大1人、政大1人、成大3人、台師大1人，國立大學及醫學院相關科系共46人，占此次錄取人數62%。

    通過成大醫學系第1階段的蔡玟翎表示，升學是一場馬拉松，體力是支撐學習的關鍵，備考期間每日清晨4時30分起床運動加晨讀，讓自己的學習狀態保持最高品質，讀書之餘也熱衷活動參與。

    通過陽明交通大學醫學系第1階段的許家睿表示，自國中起就對科學及人文充滿濃厚興趣。在高中時期就撰寫小論文探討器官移植及醫療現況，從中確立想成為醫師的理想。

    長榮中學交出近8成錄取國立大學。其中，郭家恩同學通過台北醫學大學醫學系第1階段甄選，陳萱鎂錄取台北醫學大學藥學系，陳威碩同學通過高雄醫學大學醫學系第1階段審查。陳威碩說，當初會考積分為19，選擇長中高中部，學習壓力雖然不小，但運動週和運動會抒發壓力。

    南台灣唯一純女校完全中學聖功女中，這次繁星推薦錄取與通過共40所科系，達40人，錄取學校包含高醫牙醫、台大、成大、清大、陽明交通等校。

    台南女中則有14人錄取台大法律等熱門科系，10人通過台大醫學等第8類醫牙學群第1階段篩選，邁向第2階段挑戰。

    瀛海中學繁星升學與特殊選才共錄取75人。（瀛海中學提供）

    瀛海中學繁星升學與特殊選才共錄取75人。（瀛海中學提供）

    長榮中學近8成錄取國立大學。（長榮中學提供）

    長榮中學近8成錄取國立大學。（長榮中學提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播